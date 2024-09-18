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羞就醫拖3年乳癌跑骨頭、腦 HER2弱陽性治療續命

中央社／ 台北18日電

小安（化名）是親友眼中人生勝利組，某天胸部摸腫塊卻害羞就醫耽誤3年，直到骨轉移坐輪椅進門診，40歲被確診乳癌晚期，歷經腦部轉移與復發，幸好透過HER2弱陽性治療穩定病情。

據最新公布110年台灣癌症登記年報，乳癌已蟬聯19年為女性癌症之首，雖然透過公費乳癌篩檢，有機會發現早期患者，5年存活率達95%以上；但仍有女性被診斷時已晚期，第4期乳癌患者5年存活率更急遽降至39.4%，每年約將近2000名女性因乳癌失去性命。

乳癌過去主要為3種分型，包含荷爾蒙陽性乳癌、HER2陽性乳癌與三陰性乳癌。許多人並不熟悉「HER2弱陽性」這個名詞，衛生福利部台中醫院血液腫瘤科主治醫師陳駿逸今天透過新聞稿說明，HER2弱陽性的分型其實並非新發現，而是因為過去治療藥物有限，而未能更精準的分類。

陳駿逸進一步說明，事實上，正常乳房細胞就有HER2受體，如同早期看電視須接收訊號的「小耳朵」，HER2受體負責接收訊號，促進細胞生長分裂。「小耳朵太多，電視訊號就會亂掉」，傳統HER2藥物只對HER2受體數量達200萬以上患者有效，HER2才有陽性與陰性區分。

隨著新藥出現，如今HER2受體達10萬以上患者就可以接受HER2弱陽性新藥治療，使得HER2弱陽性逐漸受到重視，包括荷爾蒙陽性與部分三陰性乳癌患者都可能適用新藥治療。台中慈濟醫院血液腫瘤科主任李典錕說，預估超過半數的轉移性乳癌患者都屬於HER2弱陽性。

陳駿逸與李典錕都提到，台灣乳房醫學會今年整理出「HER2弱陽性乳癌」治療共識，對特定亞型乳癌治療策略日益受到關注。呼籲政府重視癌友治療權益，盡速將新藥納入健保給付，有望突破目前轉移性乳癌的治療瓶頸，提升患者的生活品質。

乳癌 患者 腫瘤

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