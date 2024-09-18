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短期通勤也可享優惠 交通部推TPASS 2.0已有4縣市提方案

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部去年起推動TPASS通勤月票，截至今年7月已滿周年。聯合報系資料照
交通部去年起推動TPASS通勤月票，截至今年7月已滿周年。聯合報系資料照

交通部去年起推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案，以現行TPASS月票運作機制為基礎，研議推出適用天數不超過14天的定期票。交通部公路局表示，目前已有宜蘭縣、高雄市、台中市及台東縣提送方案，已徵詢委員召開審議會時間，目標仍為12月陸續上路，預計中央補助比例比照1.0模式。

TPASS通勤月票去年7月起於北中南三大生活圈、11個縣市上路實施，提供民眾以交通支出3至5折優惠暢搭各類公共運輸，目前全國已有19個縣市推出25個月票方案，澎湖縣月票方案預計於10月上路實施。交通部前部長李孟諺先前表示，疫情改變大眾工作通勤的習慣，減少通勤比率，希望讓民眾有不同的選擇。

根據公路局統計，今年7月TPASS通勤月票滿一周年，全國單月約有63.8萬人次加值購買TPASS通勤月票方案，包括基北北桃約50.6萬人次、中彰投苗約2.6萬人次、南高屏約7.6萬人次、桃竹竹苗約1.9萬人次、東部3縣市約0.7萬人次、雲嘉嘉生活圈約0.4萬人次。

公路局表示，TPASS 2.0目前已有宜蘭縣、高雄市、台中市及台東縣4縣市正式提送方案；台南市先前有表達意願，但尚未正式提出，目前尚在徵詢審議委員開會時間，目標仍是12月陸續上路。另外，先前交通部規劃先由北北基桃等主要生活圈先實施，已與這4縣市溝通，地方皆表示要回去檢討，目前尚未提出計畫。

公路局也說，原TPASS方案採中央補助台鐵、公路客運90%優惠差額，其餘運具直轄市補助50%、非直轄市補助75%，2.0方案預計也會依循相同的補助模式。

TPASS 交通部 台鐵 客運

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