2024金點設計標章名單揭曉 寵物避難包入選

今年多起地震提升民眾防災意識，2024金點設計獎共624件作品獲金點標章，其中有為寵物打造的緊急避難工具箱，體現設計源自生活需求，而624件作品將晉級決審，角逐年度獎項。

台灣設計研究院今天發布新聞稿表示，金點設計獎複審2日舉行，通過複審的得獎作品共642件，來自台灣、中國大陸、香港、澳門、印尼、日本等地，除獲金點標章肯定，也同時具晉級決審資格，可繼續挑戰象徵最高榮耀的年度最佳設計獎及年度特別獎。

今年獲金點標章作品中，產品設計類囊括245件、傳達設計類195件、空間設計類150件，整合設計類則有52件獲選。複審評審團共集結30名海內外產品、視覺等多元領域專家，包含英國AA建築聯盟學院總監施洛德（Ingrid Schroder）、Haier Europe米蘭體驗設計中心總監法拉帝（Federico Ferretti）等。

產品設計類獲獎作品，其一為富迪印刷企業股份有限公司與高雄市動保處合作課程打造的「打包一個家：寵物緊急避難預備工具箱創新設計」，特殊組裝結構可承載寵物3天生活必需物資，並能轉換成貓砂盆、防水摺疊碗等多用途，平常則作穿鞋凳使用，將物資收納融入生活。

產品設計類評審、日本設計師服部滋樹表示，他特別看重設計是否能兼顧功能性與感性體驗，如數位電子產品，除了規格及軟硬體整合表現，使用者的情感連結也是他關切的重點。

近年永續議題受全球重視，許多作品也訴求環保，像台灣卡多摩嬰童館股份有限公司的「母嬰商品永續循環應用計畫」，針對嬰兒推車使用週期短的特徵提出解決方案，透過打造二手回收與交易平台服務模式，讓不同需求的家長可輕易找到二手商品，或回收不再需要的物品，達到消費者、企業與生態環境三贏。

2024金點設計獎年度最佳設計獎、年度特別獎得主將於12月頒獎典禮上正式揭曉。