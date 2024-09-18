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蘇力颱風估周五生成！雨區逐漸變大 水氣最充沛時間點曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周六至下周二受低壓帶影響，「成為水氣最為充沛的時間點」，各地都有降雨，且局部需注意大雨。聯合報系資料照
周六至下周二受低壓帶影響，「成為水氣最為充沛的時間點」，各地都有降雨，且局部需注意大雨。聯合報系資料照

未來1周降雨範圍及時間逐漸變大增長。中央氣象署預報員劉宇其表示，今明2天受到葡萄桑颱風影響，北部、東北部、馬祖不定時有降雨情況，周六至下周二受低壓帶影響，「成為水氣最為充沛的時間點」，各地都有降雨，且局部需注意大雨；目前太平洋上有2個熱帶性低氣壓（TD），TD17逐漸減弱，TD18則預估周五增強，成為蘇力颱風。

劉宇其表示，葡萄桑颱風目前在台灣東方800公里，其暴風圈距離警戒區有一段距離，因此發布警報的機率不高，但仍受其外圍環流帶來的水氣影響。

而南海上有2個熱帶性低氣壓，分別為TD17及TD18，兩個均往越南移動，另外，後續要注意的是在菲律賓海面上的低氣壓有無發展機會，由於目前還在發展中，後續還需持續密切觀察。

劉宇其說，原本預估TD17與TD18會整合，但目前發現，兩者各自發展，但以未來發展性來說，TD17因距離陸地太近，其強度逐漸減弱，而TD18往越南移動過程中將逐漸增強，預計周五可能生成為蘇力颱風。

降雨部分，劉宇其說明，今明2天（19、20日）受到葡萄桑外圍雲系影響，北部、東北部、馬祖陸陸續續有短暫雨，其他地區則是午後雷陣雨的天氣型態。

周六至下周二（21至24日）受到低壓帶影響，水氣增加、環境不穩定，成為水氣最為充沛的時間點，各地都有短暫雷陣雨，且局部有大雨發生機率；周六降雨還陸陸續續，周日至下周二降雨時間就會拉長。

溫度部分，根據氣象署官網，今天最高溫位於台南市左陣36.3度，其次為苗栗縣頭份36.2度，台南市曾文及高雄市內門都出現36度以上高溫。劉宇其說，未來1周受到降雨影響，周四、五高溫約33度，周六起降雨變得更明顯，高溫也降至31至32度。

氣象署 颱風 馬祖 高溫

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