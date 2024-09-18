我會失智嗎？台大醫師曾文毅：腦齡老5歲以上就要警覺

衛福部統計，2031年65歲以上失智症人口將逾47萬人，2041年接近68萬人，失智人口持續攀升，年紀愈大盛行率愈高。聯合報健康事業部「元氣最愛問」影音節目邀請台大醫師曾文毅、全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約，談大腦年齡檢測與失智症的關聯，並教導大家讓大腦逆齡回春，有效預防失智症。

大腦受損無法正常對話

巫奉約曾在23歲時發生嚴重車禍，大腦受傷導致短暫失智，他當時無法理解旁人說的話，「例如有人問我剛剛吃過什麼，我無法理解剛剛是指多久之前的剛剛，大腦思惟變得跟以前不同，每個人跟我講話，我都要想很久才能回答，乾脆就不跟人說話。」

因此，巫奉約特別能夠體會失智症者的狀態。失智症跟年齡有正相關，但並不是所有的高齡者都會罹患失智症，他目前在萬芳醫院幫助失智症者進行認知促進實驗，發現若長期持續良好的生活作息，就可以遠離失智症危險因子，但不能夠每天行程一成不變，關鍵是大腦需要新的刺激。

大腦年齡≠實際年齡

失智症是大腦經歷了過多的風險因素，導致大腦不夠健康，再加上相關毒性蛋白侵害，造成認知功能受損而形成失智症。我們都不想失智，但是，目前醫療科技可以預知失智嗎？台大醫院特聘兼任主治醫師、台大醫學院兼任教授曾文毅提出「大腦神經年齡檢測」，原理是將人工智慧結合MRI，用大量MRI磁振造影的腦部影像資料，經過人工智慧的訓練，建立一個數學模組，可根據個人的腦影像推測大腦年齡。

何謂腦齡，就像身體其他器官也有所謂年齡，常聽到像是血管年齡、皮膚年齡等，器官年齡可判斷該器官的功能或結構是否健康，如果跟實際年齡相仿，表示該器官是健康狀態，但如果比實際年齡老五歲以上，就要提高警覺。

曾文毅說，如果大腦比實際年齡老十歲以上，表示腦部過度老化，未來五年罹患失智症的機率就會非常高。他建議中年就可以做腦齡檢測，或本身有危險因子也可以來做，才有可能提前預防失智症。

「腦齡過高並不是世界末日。」曾文毅建議，大家可把腦齡當成腦健康指標，腦齡檢測主要是提醒大家注意大腦健康，就像健檢有紅字就要積極治療，把紅字降下至正常。腦齡過高，可透過改變生活型態以及做健腦活動來改善。

曾文毅以自己為例，他第一次檢測腦齡時，其中一個網絡的腦齡老了八歲以上，於是他加強運動量，進行有氧運動、肌力訓練、改善飲食習慣，一年半以後追蹤，腦齡整體年輕四至五歲，成功讓大腦逆轉回春。

功能型桌遊、全齡樂遊課程鍛鍊大腦

巫奉約說，很多人說打麻將不會失智，但再次提醒「大腦需要新刺激」，如果都從事同樣的活動，等於一直進行同樣的刺激，對大腦來說只是在做很簡單的事，並沒有辦法健腦。他跟長庚科技大學產學合作，針對失智症設計六十多種完全不同的桌遊，透過專業帶領，跟長輩一起玩，可幫助腦齡逆轉，另外也有全齡樂遊課程，快樂遊戲可幫助心情轉變，促進大腦及身體的健康，當然同時也要維持良好的飲食、睡眠與運動，多管齊下。

台灣將於明年正式成為超高齡社會，儘管失智症對我們造成壓力，但隨著醫療科技的研究，也看到新希望。本集「元氣最愛問」透過專家認識腦齡以及大腦逆齡回春秘訣，幫助自己健康長壽。

立刻收看完整節目內容：https://reurl.cc/dyq9vg。

●腦專家曾文毅腦齡逆轉做法

1.增加運動量：有氧運動、肌力訓練。 2.改善飲食：吃七分飽，多吃五顏六色的蔬菜，蛋白質以白肉、雞蛋、植物性蛋白質為主。 3.充足睡眠：一天睡滿七小時。