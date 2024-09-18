高雄百貨驚見老鼠！公共區現蹤被員工急追 衛生局稽查裁罰業者

一名消費者於社群媒體貼出在高雄夢時代餐廳公共區域看到老鼠，高雄市衛生局今天派員稽查，雖未見老鼠，但發現多項缺失，除責令業者限期改善，並依法裁罰夢時代3萬至300萬元。

高雄市衛生局表示，有民眾在社群媒體反映前鎮區夢時代百貨高樓層餐廳發現有老鼠，影片內清晰可見工作人員拿開桌子抓老鼠。

衛生局今天稽查，現場未見老鼠等病媒蹤跡，但發現店家餐飲作業地板濕滑、有米粒、落塵、烤箱烤網污垢等多項缺失，飭令業者限期改善。若未改善，將依法裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局指出，業者已在17日已捕獲老鼠並實施公共環境消毒。但因老鼠是在百貨公司公共區域發現，將依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨及食品安全衛生管理法第47條第6款規定，裁罰百貨業者3萬以上300萬以下罰鍰。

衛生局呼籲，餐飲業者應設置有效防止病媒侵入設施，此外，餐飲業均應落實防鼠三不措施，包括不讓鼠來、不讓鼠吃、不要鼠住。廚餘也應妥善處理加蓋，落實環境整頓，避免孳生鼠媒。

夢時代透過訊息回應，賣場每日閉店後皆落實執行清潔作業，另每月安排兩次大型清消作業。事件發生當下已派員到場處理，當日也加強該區域的環境清潔。未來將持續精進相關清潔消毒措施，提供消費者安全安心的購物環境。