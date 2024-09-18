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高雄百貨驚見老鼠！公共區現蹤被員工急追 衛生局稽查裁罰業者

中央社／ 高雄18日電
一名消費者於社群媒體貼出在高雄夢時代餐廳公共區域看到老鼠，高雄市衛生局今天派員稽查，雖未見老鼠，但發現多項缺失，除責令業者限期改善，並依法裁罰夢時代3萬至300萬元。圖為高雄市衛生局。聯合報記者／潘奕言 攝影
一名消費者於社群媒體貼出在高雄夢時代餐廳公共區域看到老鼠，高雄市衛生局今天派員稽查，雖未見老鼠，但發現多項缺失，除責令業者限期改善，並依法裁罰夢時代3萬至300萬元。圖為高雄市衛生局。聯合報記者／潘奕言 攝影

一名消費者於社群媒體貼出在高雄夢時代餐廳公共區域看到老鼠高雄市衛生局今天派員稽查，雖未見老鼠，但發現多項缺失，除責令業者限期改善，並依法裁罰夢時代3萬至300萬元。

高雄市衛生局表示，有民眾在社群媒體反映前鎮區夢時代百貨高樓層餐廳發現有老鼠，影片內清晰可見工作人員拿開桌子抓老鼠。

衛生局今天稽查，現場未見老鼠等病媒蹤跡，但發現店家餐飲作業地板濕滑、有米粒、落塵、烤箱烤網污垢等多項缺失，飭令業者限期改善。若未改善，將依法裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局指出，業者已在17日已捕獲老鼠並實施公共環境消毒。但因老鼠是在百貨公司公共區域發現，將依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨及食品安全衛生管理法第47條第6款規定，裁罰百貨業者3萬以上300萬以下罰鍰。

衛生局呼籲，餐飲業者應設置有效防止病媒侵入設施，此外，餐飲業均應落實防鼠三不措施，包括不讓鼠來、不讓鼠吃、不要鼠住。廚餘也應妥善處理加蓋，落實環境整頓，避免孳生鼠媒。

夢時代透過訊息回應，賣場每日閉店後皆落實執行清潔作業，另每月安排兩次大型清消作業。事件發生當下已派員到場處理，當日也加強該區域的環境清潔。未來將持續精進相關清潔消毒措施，提供消費者安全安心的購物環境。

老鼠 衛生局 餐飲業 高雄市

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