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北市議員許家蓓癌逝 醫指子宮內膜癌年輕化與這因素有關

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
已故台北市議員許家蓓。圖／擷取自許家蓓臉書
已故台北市議員許家蓓。圖／擷取自許家蓓臉書

民進黨北市議員許家蓓今天凌晨2點多因罹患子宮內膜癌病逝，北市議會民進黨團證實此事。台北市聯合醫院婦產科指出，子宮內膜癌好發年齡為50、60歲期間，近年確實有年輕化趨勢，年齡已降至30、40多歲，該癌症目前沒有良好預防跟篩檢方法，治療方式則是手術切除整個子宮及鄰近組織。

北市聯醫和平婦幼院區婦產科主任陳敬軒表示，近年子宮頸癌確診數漸減，子宮內膜癌患者數逐年攀升，目前已是台灣女性十大癌症死因第6名，更是婦科癌症中的第1名。

陳敬軒說，子宮內膜癌發生原因通常是受到過多賀爾蒙刺激，肥胖是常見因素之一，脂肪組織會產生多餘的賀爾蒙，刺激子宮內膜；另一好發族群則是沒有生育的婦女，因在懷孕過程中子宮內膜受保護而不被影響。

他指出，子宮內膜癌好發年齡為50、60歲期間，近年確實有年輕化趨勢，30、40多歲的個案占整體新發生內膜癌人數的4分之1，主要與台灣飲食習慣西化，肥胖問題逐漸顯現有關。

陳敬軒表示，不規則出血、月經量增多都是子宮內膜癌的常見徵兆，然而子宮內膜癌目前沒有良好預防跟篩檢方法，因此建議患者遇到類似狀況後，及早到婦產科照超音波了解，即便醫師發現子宮內膜有點變化或增生，仍須透過切片才能診斷病況。若是時間一拖未作進一步檢查，早期恐怕會成為晚期，不利於後續治療。

他提到，目前子宮內膜癌的治療方式是手術切除整個子宮及鄰近組織，若患者有意懷孕，醫師會先以藥物治療到一定程度，確保子宮適合生孩子的狀態，待患者生產後，最終仍須將子宮切除。畢竟在子宮內膜癌當中，不管後續的化療或電療，治療效果都不如手術來的好。

陳敬軒說，子宮內膜癌早期發現、早期治療，若手術切除成功，第一期患者存活率可達85%、第二期75%、第三期45%、第四期僅剩25%。

子宮頸癌 患者 許家蓓

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