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臥床嬤生病拒住院 醫院啟動可攜式X光機在宅拍攝提升診斷效率

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院表示，肺炎診斷需要胸部X光做為判斷依據之一，然而以往只能將病人送至醫院，對於在宅急症照護而言是很大挑戰，如今透過可攜式X光機，並在居家X光輻射防護措施規定下，病人無需移動即可在家接受檢查，大幅提升診斷效率，也減輕家屬負擔。圖／奇美醫院提供
奇美醫院表示，肺炎診斷需要胸部X光做為判斷依據之一，然而以往只能將病人送至醫院，對於在宅急症照護而言是很大挑戰，如今透過可攜式X光機，並在居家X光輻射防護措施規定下，病人無需移動即可在家接受檢查，大幅提升診斷效率，也減輕家屬負擔。圖／奇美醫院提供

台南一名75歲翁姓阿嬤長期臥床在家，近期因咳嗽、痰多且發燒，經居家醫療醫師評估後，原本建議應要前往醫院急診進行胸部X光檢查，但翁姓阿嬤因行動不便，且更不願就醫住院，奇美醫院今則透過在宅急症照護計畫，利用「可攜式X光機」協助翁姓阿嬤在宅檢查、接受治療，更成為全台首例「在宅胸部X光」拍攝案例。

為提升醫療與長照整合性服務，讓高齡長者「老有所依、老有所養、在地善終」，健保署今年7月啟動在宅急症照護試辦計畫，急症病人無需前往醫院，也可享受與醫院同等級服務；其中，奇美醫院8月起迄今，共收治18位在宅急症照護病人，而居家醫療服務總案量則達1774名。

奇美醫院院長林宏榮說，為打造在宅醫療生態系統，奇美近年來陸續引進可攜式胸部X光機、可攜式12導程心電圖、24小時攜帶式輸液器、可攜式超音波及手指感應式生命跡象偵測器等儀器，讓「在宅急症照護」具有更廣泛的應用潛力，體現「無牆醫院」理念。

75歲翁姓阿嬤原是列案居家醫療的病人，近期因咳嗽、痰多且發燒，口服抗生素效果不佳，居家醫療醫師研判恐是肺炎並需住院，但翁姓阿嬤卻不願前往就醫，居家醫療醫師透過「可攜式X光機」，今天替阿嬤在宅拍攝，果然確診肺炎，後續以靜脈注射抗生素治療。

家屬表示，在宅急症照護讓長輩及照護者可免去奔波之苦，實現病人希望在家治療的願望，且就近照護也相當方便，真的很感謝醫院及政府的幫忙。

奇美醫院急診醫學部長許建清提到，肺炎診斷需要胸部X光做為判斷依據之一，然而以往只能將病人送至醫院，對於在宅急症照護而言是很大挑戰，如今透過可攜式X光機，並在居家X光輻射防護措施規定下，病人無需移動即可在家接受檢查，大幅提升診斷效率，減輕家屬負擔。

許建清強調，可攜式設備為緊急醫療的韌性開創新局面，讓醫療團隊在院外或災難現場，也能進行胸部或肢體X光檢查，提供即時的診斷和照護。南市衛生局長李翠鳳今也見證全台首例「在宅胸部X光」拍攝，肯定奇美醫院推動居家醫療中的努力與創新。

南市衛生局長李翠鳳（左五）今見證全台首例「在宅胸部X光」拍攝，肯定奇美醫院推動居家醫療中的努力與創新。圖／奇美醫院提供
南市衛生局長李翠鳳（左五）今見證全台首例「在宅胸部X光」拍攝，肯定奇美醫院推動居家醫療中的努力與創新。圖／奇美醫院提供
台南一名75歲翁姓阿嬤長期臥床在家，近期因咳嗽、痰多且發燒，經居家醫療醫師評估後，原本建議應要前往醫院進行胸部X光檢查，但翁姓阿嬤因行動不便，不願就醫住院，奇美醫院透過在宅急症照護計畫，醫療團隊今利用「可攜式X光機」協助翁姓阿嬤在宅檢查、接受治療，也成為全台首例「在宅胸部X光」拍攝的案例。圖／奇美醫院提供
台南一名75歲翁姓阿嬤長期臥床在家，近期因咳嗽、痰多且發燒，經居家醫療醫師評估後，原本建議應要前往醫院進行胸部X光檢查，但翁姓阿嬤因行動不便，不願就醫住院，奇美醫院透過在宅急症照護計畫，醫療團隊今利用「可攜式X光機」協助翁姓阿嬤在宅檢查、接受治療，也成為全台首例「在宅胸部X光」拍攝的案例。圖／奇美醫院提供

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