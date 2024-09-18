諏訪內晶子受小澤征爾提點 對藝術追求永無止境

NSO國家交響樂團將舉行開季音樂會，由小提琴家諏訪內晶子與樂團合作布魯赫「小提琴協奏曲」。諏訪內晶子說，這首樂曲她曾與指揮家小澤征爾合作，「他提醒我，對藝術追求永無止境。」

諏訪內晶子今天在記者會上表示，布魯赫的「小提琴協奏曲 Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26」是小提琴家必備的口袋曲目之一，「這首樂曲我從小學就已經學會，演奏無數次。我跟馬寇爾指揮合作超過10次以上，相信演出還是會有不一樣的火花。」

諏訪內晶子回憶，她與小澤征爾指揮波士頓交響樂團首次合作也是這首小提琴協奏曲，「我那時才20多歲，都已經準備好了，但是小澤征爾對我說，『妳不能只是好而已，在這個音樂廳空間，妳必須思考怎樣做可以讓自己更進步，讓自己可以推到另一個藝術層次。』這段對話一直放在我的音樂生涯之中，成了我最好的砥礪。」

諏訪內晶子1989年獲得伊莉莎白王后國際小提琴大賽第2名，1990年拿到柴可夫斯基國際小提琴大賽首獎，躋身國際樂壇。她表示，古典音樂就是手工業，要能成為一個好的音樂家，「小時候要碰到好的老師，訓練好的技巧，也要有國際性的視角，認識各種不同文化，然而這些，都還只是最基本的原則。」

這場開季音樂會除了諏訪內晶子的布魯赫「小提琴協奏曲」值得一聽之外，下半場的馬勒「第一號交響曲Symphony No.1 in D major」也是指揮準．馬寇爾（Jun Märkl）的心頭好。

NSO國家交響樂團音樂總監馬寇爾表示，新樂季的重點包括「馬勒」、「貝多芬」、「布拉姆斯」等主題，馬勒的音樂將以全集方式貫穿整個樂季，增添樂團演奏功力。

馬寇爾表示，馬勒的音樂對交響樂團來說不但深具分量，也是樂團成長的養分，這次馬勒音樂呈現不只有交響曲，還包括歌曲，「馬勒的音樂彷彿經歷困境，也能不斷奮鬥並克服，既溫柔也很強勢，很值得介紹給台灣樂迷。」

力晶2024藝文饗宴NSO國家交響樂團「開季音樂會」將於9月19日舉行，地點在台北國家音樂廳。