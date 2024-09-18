大陸爆紅「蠟瓶糖」無報驗紀錄 食藥署：市售產品皆違法、可罰300萬

中國大陸網紅食品「蠟瓶糖」人氣攀升，相關產品號稱以蜂蠟作為外殼，內部包入糖漿等成分。不過，衛福部食藥署副署長林金富提醒，邊境報驗紀錄查無蠟瓶糖品項，代表台灣市面上販賣，或民眾經由網購買到的蠟瓶糖，均是違規產品，有危害人體的疑慮，呼籲民眾不要購買，並可向衛生單位檢舉。

依食安法規定，後市場販售、輸入的食品，必須先在邊境向食藥署做輸入食品報驗，經食藥署受理、查驗合格後，始得輸入。林金富說，食藥署查詢邊境報驗系統（IFI）並沒有相關蠟瓶糖的報驗紀錄，目前在台灣後市場販售的蠟瓶糖，極有可能已經違反食安法規定，涉嫌規避查驗，依法可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

「蠟瓶糖可能含有危害人體的色素以及工業用蠟。」林金富表示，建議民眾不要食用未經食藥署查驗合格的產品，若發現包括蠟瓶糖在內，疑似違反食安法規定食品，可向當地衛生局檢舉，或撥打食安專線1919檢舉，食藥署與地方衛生局，會立即受理並前往稽查。

根據食藥署官網，「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規範，石油蠟、米糠蠟、棕櫚蠟、合成石油蠟，可依法使用在口香糖、泡泡糖等產品，液態石蠟則可用於膠囊外殼，不屬於前列品項的工業蠟，則不可在食品加工時使用。

立法委員陳菁徽也在臉書發聲。她表示，蠟瓶糖色澤、香氣都符合兒童味蕾，卻無從得知產地、成分，讓人無法安心食用，且恐已違反食安法相關規定，不論基於食安考量、法規限制，未經審查、准許輸入販賣的食品都是違法的，已請食藥署深入了解相關情況。