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午後雷雨彈來襲！7縣市發布大雷雨特報 降雨持續到晚間

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。聯合報系資料照
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。聯合報系資料照

中央氣象署今下午4時發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到晚間，大雷雨警戒區為苗栗縣、台中市；大雨警戒區包含嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台中、嘉義以南地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署預報員徐仲毅表示，今天受到低壓帶和葡萄桑颱風帶來東北風的影響，主要的影響是北部和東北部地區，花東地區也有些局部降雨。

至於新竹以南地區多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣型態為主。明晚到周五是過渡期，環境風場偏南風，所以南部和東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣型態為主。

嘉義 大雷雨 氣象署

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