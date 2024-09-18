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午後雷雨彈來襲！7縣市發布大雷雨特報 降雨持續到晚間
中央氣象署今下午4時發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到晚間，大雷雨警戒區為苗栗縣、台中市；大雨警戒區包含嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。
氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台中、嘉義以南地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。
氣象署預報員徐仲毅表示，今天受到低壓帶和葡萄桑颱風帶來東北風的影響，主要的影響是北部和東北部地區，花東地區也有些局部降雨。
至於新竹以南地區多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣型態為主。明晚到周五是過渡期，環境風場偏南風，所以南部和東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣型態為主。
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