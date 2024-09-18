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減少愛滋母子垂直感染 10月起人工流產納入孕婦篩檢

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署慢性傳染病組長李佳琪表示，今年10月1日起，孕婦愛滋篩檢計畫擴大，將人工流產者亦納為公費愛滋篩檢服務對象。示意圖／ingimage
疾管署慢性傳染病組長李佳琪表示，今年10月1日起，孕婦愛滋篩檢計畫擴大，將人工流產者亦納為公費愛滋篩檢服務對象。示意圖／ingimage

為降低母子垂直感染愛滋，及強化女性愛滋篩檢，促進潛在感染者及早診斷及早治療，疾管署慢性傳染病組長李佳琪表示，以往女性愛滋感染人數較少，但今年成長顯著達3成，加上女性對愛滋感染風險意識較低，多數就醫時已經發病。今年10月1日起，孕婦愛滋篩檢計畫擴大，將人工流產者納為公費愛滋篩檢服務對象。

我國今年截至8月新增通報確診愛滋感染人數計666人，與去年同期646人相比，略升3%。李佳琪說，新增感染者中34名為女性，占整體的5%，較去年同期26人增加8人，增幅31%。我國整體女性感染人數約占2%至5%不等，不論是否為固定性伴侶，女性大多缺乏定期愛滋篩檢的觀念，導致延遲就醫、確診時有5成已是愛滋病發病狀態。

李佳琪表示，我國去年發生一起母子垂直感染案例，不只孕婦妊娠期間未產檢，導致錯過常規篩檢機會，該個案曾人工流產5次，若能提供愛滋篩檢或可避免憾事發生。疾管署經與婦產科醫學會及相關專家研議，決議修訂「孕婦全面篩檢愛滋病毒計畫」支付作業規範，將人工流產者增列為計畫之公費愛滋篩檢對象。放寬後預估每年可有多達10萬人次以上受惠。

孕婦愛滋篩檢自2005年起推動，並納入「衛生福利部法定傳染病醫療服務費用支付作業規範」。去年孕婦愛滋篩檢14萬1710人次，篩檢率超過99%，有效控制母子垂直感染愛滋發生。

李佳琪說，人工流產者列為愛滋篩檢對象，會由醫事人員徵詢本人同意後，提供篩檢及衛教諮詢服務，採鼓勵篩檢方式辦理，人工流產者初篩陽性後須儘速進行確認診斷，並於確診後通報。由於人工流產者非孕產婦，通報處理流程比照一般民眾規定，並非跟孕產婦一樣初篩陽性即須通報。

疾管署提醒，醫師於臨床遇有孕婦，即使是選擇人工流產或未攜帶孕婦健康手冊，均可透過該計畫提供愛滋篩檢並進行申報，篩檢費用由疾管署實支實付；其他民眾若經醫師專業評估，有進行愛滋檢驗之必要，亦可經由健保醫療服務方式辦理，以避免延遲診斷，影響自身健康。

疾管署慢性傳染病組長李佳琪表示，今年10月1日起，孕婦愛滋篩檢計畫擴大，將人工流產者亦納為公費愛滋篩檢服務對象。記者李青縈／攝影
疾管署慢性傳染病組長李佳琪表示，今年10月1日起，孕婦愛滋篩檢計畫擴大，將人工流產者亦納為公費愛滋篩檢服務對象。記者李青縈／攝影

孕婦 愛滋病 疾管署

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