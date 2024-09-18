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超速最重罰3.6萬！行人優先區10月上路 行人可全寬通行、穿越道路

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超速最重罰3萬6！行人優先區10月上路 行人可全寬通行、穿越道路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行人優先區起點標誌。圖／交通部提供
行人優先區起點標誌。圖／交通部提供

行人交通安全設施條例」修正案預計10月1日上路，規定行人優先區內行車不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭。配合條例上路，交通部今預告「道路交通安全規則」部分修正草案，增訂汽車及慢車行駛於行人優先區應依速限減速慢行，並應暫停讓行人先行通過；行人於行人優先區可於道路全寬通行，也可直接穿越道路，同步於10月上路。

立法院今年4月三讀通過「行人交通安全設施條例」，預計10月1日實施，內政部預告該條例的施行細則草案，規定行人優先區內，路口（段）應設置專用標誌、標線，行車不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭，一般超速最重處2400元、嚴重超速最重處3萬6000元罰鍰。

交通部今預告「道路交通安全規則」部分修正草案，配合「行人交通安全設施條例」修正，及維護行人於行人優先區通行優先性及安全性，定明汽車及慢車行駛於行人優先區，應依速限減速慢行，並應暫停讓行人先行通過。

交通部也說，「道路交通安全規則」原規定，行人應在劃設人行道行走，在未劃設人行道道路應靠邊行走，並不得在道路上任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，阻礙交通；新增行人優先區後，行人於優先區行走時可於道路全寬通行。

另外，交通部指出，原規定行人在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道，必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路；修改後，行人行走於行人優先區不在此限，可直接穿越馬路通行。

交通部 人行道 行人 速限

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