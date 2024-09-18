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冠德公益閱讀計劃「有聲有色」 引領民眾以聲音閱讀世界
以閱讀為主要推動方向的冠德玉山教育基金會於今年推出「2024冠德Book Date」公益閱讀計畫，主題為「以聲音閱讀世界」，舉辦聲音書展、樂音沙龍、朗讀募集、公益募書、AR體驗等精彩活動，並打造臺中捷運「音閱列車」，串聯線上與實體，留下許多美麗而難忘的「樂讀」風景。
「出版界第一說書人」林福益親選的30本聲音好書主題書展，同時也持續與書寶二手書店合作，鼓勵民眾捐出閒置好書。今年更邀請到奇美博物館提琴典藏推手鍾岱廷、金鐘獎廣播主持人馬世芳、金鐘與金馬獎音效設計師周震，以古典提琴、流行音樂、聲效設計等領域的專業，讓民眾聽見關於藝術的、時代的、生活的綺麗與質樸之音。
在童趣滿點的「音閱列車」上不僅能瀏覽聲音書展的好書、聆聽臺中捷運18站的地景音樂，也能啟動AR濾鏡讓可愛的白耳畫眉一路相伴。車廂音樂會則邀請「加一吉他」演奏臺中捷運進站音樂的改編樂曲。
冠德玉山教育基金會自2022年起推動「冠德Book Date」計畫，集結北中南藝文空間、網路書店，以及冠德建設、根基營造、Global Mall環球購物中心全臺8家分店、9個冠德社區共同參與。未來你好、市圖南屯分館和城邦讀書花園的聲音書展延長至9月30日，未來你好也將支援公益募書，歡迎民眾前往瀏覽聲音好書並捐出閒置好書，詳情請見冠德玉山教育基金會FB粉專。
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