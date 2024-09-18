冠德公益閱讀計劃「有聲有色」 引領民眾以聲音閱讀世界

以閱讀為主要推動方向的冠德玉山教育基金會於今年推出「2024冠德Book Date」公益閱讀計畫，主題為「以聲音閱讀世界」，舉辦聲音書展、樂音沙龍、朗讀募集、公益募書、AR體驗等精彩活動，並打造臺中捷運「音閱列車」，串聯線上與實體，留下許多美麗而難忘的「樂讀」風景。

「出版界第一說書人」林福益親選的30本聲音好書主題書展，同時也持續與書寶二手書店合作，鼓勵民眾捐出閒置好書。今年更邀請到奇美博物館提琴典藏推手鍾岱廷、金鐘獎廣播主持人馬世芳、金鐘與金馬獎音效設計師周震，以古典提琴、流行音樂、聲效設計等領域的專業，讓民眾聽見關於藝術的、時代的、生活的綺麗與質樸之音。

在童趣滿點的「音閱列車」上不僅能瀏覽聲音書展的好書、聆聽臺中捷運18站的地景音樂，也能啟動AR濾鏡讓可愛的白耳畫眉一路相伴。車廂音樂會則邀請「加一吉他」演奏臺中捷運進站音樂的改編樂曲。