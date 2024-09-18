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舞蹈律動中學交通安全 長者變身宣導傳播大使

中央社／ 台北18日電

交通部公路局今天表示，為了幫助長輩牢記交通安全知識，以簡易口訣，搭配輕鬆律動及宣導小老師簡易講解，讓高齡長輩邊跳邊學，也讓每個人成為交安大使。

每年9月為交通安全月，公路局發布新聞稿表示，為傳達交通安全觀念，公路局今天在台中市豐原區長青學苑及大雅區橫山社區活動中心，辦理2場交通舞安全活動，透過深入社區的方式，讓高齡長輩從跳舞中牢記交通安全知能。

公路局指出，高齡者車禍死亡人數，以騎機車及行人為最多，為有效將交通安全觀念在高齡長輩間快速傳達，以寓教於樂方式，透過簡易口訣，搭配輕鬆律動及宣導小老師簡易講解，使行經路口要慢看停及停讓行人觀念，融入高齡長輩興趣社團，讓高齡長輩邊跳邊學，人人成為宣導傳播大使。

公路局指出，許多現場長輩說，結合舞蹈動作，記住了要慢慢騎車，不可騎太快，還要左顧右看，注意來車及行人，在路口也要停讓行人，誇讚這種交通安全宣導非常有趣、很有效。

交通部說，整個9月會以不同方式向不同族群宣導交通安全，希望大家行經路口不管開車或騎車，一定要慢看停，遇有行人通過路口時，也要停讓行人。

交通部 行人 長輩

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