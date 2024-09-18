NSO首席招考依舊懸缺 馬寇爾：要有耐心找到對的人

懸缺3年，NSO國家交響樂團首席招考依舊無人過關，音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）今天表示，樂團首席的專業需要各環節相關經驗，「我們要有耐心，找到對的人」。

馬寇爾今天在記者會後接受中央社訪問表示，樂團首席是個「專業」，不只是會演奏，也要精準掌握各個時代不同的音樂風格，另外首席本身需有領導力，個性也是非常重要的一環。

馬寇爾說：「NSO國家交響樂團已經是一流的樂團，我們不會在首席要求上打折或屈就，一定要找到可以跟樂團相匹配的首席，可以幫助樂團一起繼續成長。」馬寇爾表示，「我們不會趕時間，一定要找到適合的人選。」

NSO國家交響樂團從李宜錦、吳庭毓陸續離團或退休之後，至今已經3年沒有樂團首席，過去包括林品任、林冠羽等都曾受邀來團擔任客席首席。

好的首席實屬不易，今年5月到NSO擔任客席指揮的漢斯．葛拉夫（Hans Graf）就分享，匹茲堡交響樂團花了7年時間才找到首席，「首席除了琴藝優異，也得是好的領導者與協調者。首席要帶領樂團，扮演指揮與樂團溝通的橋梁，解析處理音樂家之間的化學反應，這也是為何首席如此難找的原因。」

今年8月，NSO暑假招考「樂團首席」、「樂團副首席」、「小提琴聲部演奏員」及「低音管演奏員」等席位。其中報考樂團首席人數是14人，報考樂團副首席有11人，目前已知有NSO小提琴聲部團員曾智弘考取副首席，將展開1年試用期。