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八旬嬤膝蓋痛無法走路 靠羅沙機械手臂助重拾笑容

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
雙和醫院骨科醫師陳冠豪表示，考量到林阿嬤年紀較長，為減輕手術對身體的負擔，並在術後快速恢復，採用羅沙機械手臂導航手術系統（ROSA Knee）來進行膝關節置換術。圖／雙和醫院提供
雙和醫院骨科醫師陳冠豪表示，考量到林阿嬤年紀較長，為減輕手術對身體的負擔，並在術後快速恢復，採用羅沙機械手臂導航手術系統（ROSA Knee）來進行膝關節置換術。圖／雙和醫院提供

80多歲的林阿嬤長年飽受退化性關節炎困擾，尤其右膝每況愈下，頻繁莫名疼痛與反覆腫脹，上下樓梯、從椅子上起身都痛苦難耐，外出得靠輪椅代步，減少外出活動卻影響心情。林阿嬤就醫後，透過機械手臂置換人工關節，手術隔天即可下床，一周後不用再依賴拐杖，終於可跟親友一起快樂出遊。

林阿嬤以前因工作關係，常需要久站，當時雖有痠痛的情形，但大多休息幾天或服用消炎藥物就會好，如今上了年紀，疼痛感越發強烈，甚至連消炎藥物，或注射玻尿酸都無法改善。

雙和醫院骨科醫師陳冠豪指出，透過影像檢查發現，林阿嬤右膝軟骨嚴重磨損與骨刺生長，導致股骨與脛骨直接摩擦，骨架變形歪斜，進而引發疼痛不適，也是明顯的退化性膝關節炎。經討論後，決定以置換人工關節的方式來幫助林阿嬤。

陳冠豪表示，考量到林阿嬤年紀較長，為減輕手術對身體的負擔，並在術後快速恢復，採用羅沙機械手臂導航手術系統（ROSA Knee）來進行膝關節置換術，歷時約1個半小時便完成手術。

林阿嬤在手術後隔日即能下床，並依靠著助行器慢慢行走，休養5天後即順利出院，一星期後返診追蹤時，已能放開拐杖行走，隨著膝關節疼痛與活動度均顯著改善，復原狀況相當良好，終於能與親朋好友一同出遊，重拾含飴弄孫的天倫之樂。

陳冠豪說明，羅沙機械手臂導航手術系統，是以機器人手臂進行人工膝關節置換，透過術前計畫與完全客製化的3D立體建模，輔以AI運算即時定位追蹤導航，加上多動向機器人手臂，精準置換人工關節，同時減少對病人的軟組織及肌肉傷害，有效降低術後疼痛感與提升功能恢復速度，後續便能盡快展開術後復健，以及減少併發症的機率。

陳冠豪建議，民眾若發現膝蓋疼痛持續2至3周，也有腫脹緊繃的感覺時，就應就醫接受詳細檢查，達到早期發現早期治療效果。

手術 膝關節 阿嬤

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