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內視鏡微創人造內流膽道 術後膽汁不再有外引流困擾

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大林慈濟醫院腸胃內科醫師柯秉宏採用「內視鏡超音波導引膽管引流術」，以微創方式為患者重建人工膽道。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院腸胃內科醫師柯秉宏採用「內視鏡超音波導引膽管引流術」，以微創方式為患者重建人工膽道。圖／大林慈濟醫院提供

76歲林姓男子因肝腫瘤接受手術治療，術後膽道受損，造成膽汁無法排出，雖經外接引流管，但因造成生活不便，且不時引起感染問題，十分困擾。嘉義大林慈濟醫院腸胃內科醫師柯秉宏採用「內視鏡超音波導引膽管引流術」，從體內以微創方式為林翁重建人工膽道，讓膽汁可以從肝臟直接流入胃部，體外不再有引流管影響生活品質，同時能改善消化功能，一舉多得。

家住雲林的林翁因肝癌問題，前2年接受手術治療時，完整切除腫瘤，造成膽道受損，膽汁淤積在肝臟無法排出。為了幫助林先生重建膽道，醫療團隊一開始嘗試從外部建立引流管，將膽汁引流至體外，減少發炎，等待受損的膽道恢復功能，但膽道功能並未順利恢復。

醫師柯秉宏表示，林翁的外接引流管對他的生活造成極度不便，除了沒有辦法洗澡、只能擦澡之外，還要擔心管路滑脫需要重新安裝，若是清潔不乾淨，還有感染、發燒的問題，對病人造成極大的困擾，甚至快得憂鬱症。因為腫瘤處理得很好，如果能順利重建膽道，可以跟一般人一樣健康終老，醫療團隊積極幫他設法重建膽道，希望重拾健康生活。

柯秉宏表示，膽汁能乳化脂肪，幫助脂肪消化，之前林翁的膽汁被引流到體外，導致營養不斷流失，不僅造成生活品質變差，營養狀況、消化功能也在變差。若要重建膽道，其中一個方式是直接換肝，但畢竟病人年紀較大，做這類大手術風險較高。所幸目前醫界已有較先進的技術，可以從體內以微創方式在胃部到肝臟間建立人工膽道，讓膽汁直接由肝臟流到胃部，完成後病人復原非常快，不但可以拔掉外部引流管，大幅改善生活品質，也不用再擔心管路滑脫或感染的問題，讓林翁非常開心。

媳婦王小姐心懷感激表示，剛開始因為公公的膽汁沒有辦法排乾淨，每個月都要因為感染、發燒跑2、3次醫院，真的很痛苦，感謝醫師柯秉宏醫療團隊積極幫忙設法改善，讓公公能恢復正常生活。

患者林先生術後不但可以拔掉外部引流管，改善生活品質，也不用再擔心管路滑脫或感染的問題，感謝醫師柯秉宏。圖／大林慈濟醫院提供
患者林先生術後不但可以拔掉外部引流管，改善生活品質，也不用再擔心管路滑脫或感染的問題，感謝醫師柯秉宏。圖／大林慈濟醫院提供

手術 腫瘤 醫師

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