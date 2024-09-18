首引進空巴H145直升機 安捷航空明年加入離岸風場維運

安捷航空長期培訓國內外機師人才，並跨足國內旅遊發展、醫療救護資源及綠色能源開發，適逢營運滿10周年，安捷航空董事長高健祐表示，因應赴日觀光人數屢創新高，已就商務專機國外線業務提出申請，爭取明年上半年獲資格。另預計明年加入西部離岸風場維運作業，將首度引進空巴H145型直升機至國內，逐步完成6架機隊規模建置。

高健祐指出，因應赴日觀光人數屢創新高，為滿足旅遊市場需求，提供專屬包機運輸服務，安捷航空已就商務專機國外線業務提出申請，待取得籌設許可後，將投入五階段驗證作業，試飛試降日本石垣島，爭取明年上半年獲得資格。

另外，高健祐也說，配合國家綠能產業發展，預計明年加入西部離岸風場維運作業，將首度引進空巴H145型直升機至國內，逐步完成6架機隊規模建置，現已進入起降場址評估流程，規劃於彰濱工業區，盼以地利之便，提供風電業者往來風場更便捷、更節約成本的服務。

安捷航空為台灣首家飛航訓練業者，至今培育117名青年任職國內各家航空公司機師。安捷航空表示，為了滿足國內飛航駕駛人力需求，今年擴大與航空公司鏈結，與星宇航空首開到校人才媒合計畫，讓航空公司實地遴選優秀學員。此外，台灣虎航預計今年底再度送訓新一批學員，該公司已有3分之2本國籍副駕駛為安捷畢業校友。

在跨國人才培育方面，安捷航空也說，為擴大輸出航訓產業軟實力，加強力道耕耘東南亞市場，吸引更多外籍青年至我國從事訓練，目前外籍學員招收以越南為主力，已有28名越南籍學員在台受訓，另有來自義大利、馬來西亞及日本的學員。