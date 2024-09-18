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像素之神新媒體藝術展 在西班牙體驗數位台灣

中央社／ 台北18日電

台灣藝術家持續在國際發光，19日將於西班牙登場的「像素之神：數位台灣」新媒體藝術展，將展出多位台灣藝術家及團體的數位作品，讓更多國際人士體驗數位台灣。

文化部發布新聞稿表示，展覽由駐西班牙代表處文化組攜手西班牙知名「L.E.V.數位藝術節」策展團隊合作，展出顧廣毅、Team9、陽春麵研究舍，以及黃心健及法國前衛電子音樂家尚恩．米歇爾．賈爾（Jean-Michel Jarre）合作的互動式作品。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，近年來台灣藝術家在科技與藝術跨界發揮的能量和創意受到青睞，此次展出精選4組藝術家作品，更在國際藝壇屢獲注目。相信台灣新媒體藝術經由此次展出，呈現新媒體與數位科技藝術的突破發展，將帶動更多國際交流及合作機會。

根據文化部新聞稿，顧廣毅作品「水之眾神」為多螢幕錄像裝置作品，他經由與氣候變遷專家合作，研究以「水」所引發的相關災難如海平面上升、淹水、豪雨等現象，遙想未來世界可能產生的價值觀崇拜。

Team9是一個跨領域創作團隊，參展作品「文字遊戲計劃」，藉由中文字的可能性，建構以遊戲為載體的互動式藝術創作。

陽春麵研究舍參展作品「如何使用AI提升照片品質」，藉由AI的降噪及調降解析度功能，將天文照片「暗淡藍點」內幾近雜訊般的地球消除，並延伸出新像素的「高品質版暗淡藍點」，想像AI對於自身渺小的感知。

黃心健作品「自監體」，了解人類社會及「監視兼被監視」共同交織的故事，進而反思「監視」如何深植於文化脈絡，新興技術發展何以伴隨著監控科技導致倫理議題，甚至影響人們對於真實的認知。

「像素之神：數位台灣」新媒體藝術展將於9月19日至10月13日展出，地點在西班牙馬德里屠宰場藝文特區（MATADERO）。

新媒體 藝術家 西班牙

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