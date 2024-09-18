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新冠+流感疫苗10月開打 11月起到大潤發、全聯也能接種

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

接種疫苗示意圖。聯合報系資料照
接種疫苗示意圖。聯合報系資料照

新冠疫苗流感疫苗即將在10月開打。疾管署發言人羅一鈞表示，符合兩種公費疫苗資者可以一次施打，「左流右新」左手流感疫苗、右手新冠疫苗可以同時接種；為避免在院所混淆，今年用不同顏色的布條區分，分別為新冠＋流感（藍色）、流感（紫色）、新冠（綠色），讓民眾辨別更輕鬆。11月起全聯及大潤發特定門市也會提供民眾疫苗接種。

疫苗接種分階段開打，第一階段提供包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象。第二階段為11月開打，新冠疫苗提供為出生滿6個月以上對象（未列於第一階段者），流感疫苗對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

由於雙疫苗一起開打，不少民眾擔心同時接種是否會有較為強烈的副作用。羅一鈞表示，據以色列團隊針對醫學中心醫療照護人員在2022年至2023年接種流感和新冠疫苗的分析研究結果，「發生局部和全身症狀的比例，同時打兩種疫苗跟只打新冠疫苗相似」。

羅一鈞分析，同時打新冠和流感疫苗者，與只打新冠疫苗者的身體反應相似，都有約一半出現注射部位的局部症狀，兩組發生率分別為52.1%和49.4%；也都有約四分之一出現頭痛、肌肉酸痛、疲倦等全身性症狀（兩組發生率分別為27.4%和27.6%)，且症狀絕大多數不超過48小時。研究顯示同時打兩種疫苗不會影響新冠疫苗的免疫反應。

羅一鈞說，由於今年有多家院所合作接種，今年特別用4款不同布條提供地方衛生局及疫苗合約院所使用，除用於宣導新冠、流感疫苗開打的「橘色款」外，針對不同合約院所製作3款布條，2914家提供新冠及流感疫苗院所為「藍色款」、882家僅提供流感疫苗院所為「紫色款」、47家僅提供新冠疫苗院所為「綠色款」，各院所可將布條刊掛門口。

另外，疾管署會跟全聯、大潤發合作，提供前100名接種民眾健康禮，礦泉水及季節水果一份，依現場提供為準，11月起全台共有74家全聯、2家大潤發設站點，供民眾有更多接種選擇，詳細接種資訊可參考各門市公告。

疾管署引用研究，分析接種疫苗後發生局部和全身症狀的比例，同時打流感及新冠疫苗跟只打新冠疫苗相似。圖／疾管署提供
疾管署引用研究，分析接種疫苗後發生局部和全身症狀的比例，同時打流感及新冠疫苗跟只打新冠疫苗相似。圖／疾管署提供
疾管署今年特別用4款不同布條提供地方衛生局及疫苗合約院所使用，除用於宣導新冠、流感疫苗開打的「橘色款」外，針對不同合約院所製作3款布條，2914家提供新冠及流感疫苗院所為「藍色款」、882家僅提供流感疫苗院所為「紫色款」、47家僅提供新冠疫苗院所為「綠色款」。圖／疾管署提供
疾管署今年特別用4款不同布條提供地方衛生局及疫苗合約院所使用，除用於宣導新冠、流感疫苗開打的「橘色款」外，針對不同合約院所製作3款布條，2914家提供新冠及流感疫苗院所為「藍色款」、882家僅提供流感疫苗院所為「紫色款」、47家僅提供新冠疫苗院所為「綠色款」。圖／疾管署提供
疾管署今年特別用4款不同布條提供地方衛生局及疫苗合約院所使用，除用於宣導新冠、流感疫苗開打的「橘色款」外，針對不同合約院所製作3款布條，2914家提供新冠及流感疫苗院所為「藍色款」、882家僅提供流感疫苗院所為「紫色款」、47家僅提供新冠疫苗院所為「綠色款」。。圖／疾管署提供
疾管署今年特別用4款不同布條提供地方衛生局及疫苗合約院所使用，除用於宣導新冠、流感疫苗開打的「橘色款」外，針對不同合約院所製作3款布條，2914家提供新冠及流感疫苗院所為「藍色款」、882家僅提供流感疫苗院所為「紫色款」、47家僅提供新冠疫苗院所為「綠色款」。。圖／疾管署提供
疾管署發言人羅一鈞表示，符合兩種流感、新冠兩個公費疫苗資者可以一次施打，「左流右新」左手流感疫苗、右手新冠疫苗可以同時接種。圖／疾管署提供
疾管署發言人羅一鈞表示，符合兩種流感、新冠兩個公費疫苗資者可以一次施打，「左流右新」左手流感疫苗、右手新冠疫苗可以同時接種。圖／疾管署提供

新冠疫苗 流感疫苗 羅一鈞

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