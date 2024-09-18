腹瀉高峰還沒到…就診數寫5年新高 羅一鈞估持續到10月
腹瀉群聚通報續創五年同期新高。疾管署表示，上周腹瀉就診人次13.7萬，較前一周增3.3%。然而，中秋節連假醫療院所休診，估計腹瀉就診的高峰恐怕還沒到，推估後續就診患者，可能上看單周15萬人次，仍請民眾注意食材安全和飲食衛生，落實飯前和如廁後洗手好習慣。
中秋節過後，腹瀉群聚恐尚未結束。疾管署發言人羅一鈞表示，中秋節後2周通常是腹瀉高峰，今年預估恐怕單周就診人數將上看15萬人次，預估落在10月初。另外，近期腹瀉群聚案件檢出病原，以諾羅病毒為多，提醒民眾注意手部清潔及飲食衛生。
疾管署監測資料顯示，9月8日至14日的腹瀉門急診就診累計13萬7034人次，較前一周13萬2519人次上升3.3%，較近5年同期次高。
疫情中心副主任李佳琳表示，全國近四周（第34至37周）共接獲 106 起腹瀉群聚通報案件，亦高於2019至2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中，病原體檢驗陽性案件計41起，以檢出諾羅病毒有20件，占48.8%為多，其次為腸炎弧菌有15件，占36.6%。
由於近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多。食用受諾羅病毒汙染的食物或飲水、與病人接觸，如與病人分享食物、水、器皿，或接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫，或接觸到病人曾接觸的物體表面等感染，常造成校園、餐飲旅宿場所等大規模群聚事件。
諾羅病毒傳染力強，潛伏期約24到48小時，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。感染諾羅病毒期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質，並注意以肥皂或洗手乳正確洗手，降低傳播風險。
疾管署呼籲，如廁後、進食或備餐前皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染，食物澈底煮熟再食用，尤其是蚵、貝等帶殼水產，以預防諾羅病毒傳播。另外，餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員，特別是廚工的衛生及健康情形，如疑似感染諾羅病毒應暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。
受病患污染的器物表面，應用20毫升漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100毫升漂白水加1公升清水消毒清理。
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