快訊

生食蝸牛釀禍！1985年「金蘭醬油家族」兩代五口慘死

大轉彎！民進黨妥協簽協商結論 同意立院20日開議

「不後悔來台！」陸艦艇長快艇闖淡水 未經許可入國罪判8月刑

聽新聞
0:00 / 0:00

腸病毒疫情南北有別 羅一鈞估10月下旬才會脫離流行期

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，腸病毒疫情流行期可能還要持續一個月的時間。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，腸病毒疫情流行期可能還要持續一個月的時間。記者李青縈／攝影

腸病毒疫情持續上升，仍高於流行閾值，且中秋假期，親友相聚歡慶佳節，增加病毒傳播及群聚感染風險。疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒疫情預估9月底全國疫情下降，但要等到10月中下旬才會脫離流行期，至少還有一個月的時間流行，並且南北流行狀況有不同，南部高峰可能會持續較久。

依據疾管署監測資料顯示，9月8日至9月14日的門急診就診計14萬598人次，較前一周的14萬493人次略升0.7%，近期就診人次呈上下波動，疫情處高原期。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，克沙奇A10型次之，另，容易引起嚴重症狀之腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出輕症感染個案。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增1例腸病毒D68型輕症，為北部18歲女性，恢復良好。今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

羅一鈞預估，目前腸病毒疫情中部以北疫情已經下降，但南部和東部疫情仍上升。預估9月底全國疫情下降，但要等到10月中下旬才會脫離流行期。九月初，腸病毒的數量高達192班停課，沒有比去年嚴重，今年最嚴重的是5月時單周有將近400班停課。

疾管署提醒，預防腸病毒最有效的預防方法為正確勤洗手、保持良好的生活習慣，外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並落實環境清消。

此外，因酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議可使用濃度500ppm的消毒水，為10公升清水加上100毫升市售家庭用漂白水，進行一般環境消毒；處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染時，則使用濃度1000 ppm的消毒水，為10公升清水加上200毫升市售家庭用漂白水。

環境、器具等用消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，即可完成消毒，另請注意調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。

疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。

疫情 疾管署 腸病毒

延伸閱讀

增列人工流產者篩檢愛滋10月上路 羅一鈞曝受這事影響

新型諾羅病毒8年後再襲 黃立民：中秋烤肉「2食材」務必烤熟

人工流產納愛滋篩檢 10月起上路逾10萬人受惠

防新冠疫情秋冬再起 疾管署備50萬份抗病毒藥倍拉維

相關新聞

又有新低壓！粉專：對台灣威脅大 美模式預估可達颱風等級

低壓持續活躍，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，葡萄桑颱風移動速度飛快，今天夜晚將穿越日本沖繩那霸，明天傍晚左...

新冠+流感疫苗10月開打 11月起到大潤發、全聯也能接種

新冠疫苗、流感疫苗即將在10月開打。疾管署發言人羅一鈞表示，符合兩種公費疫苗資者可以一次施打，「左流右新」左手流感疫苗、...

腹瀉高峰還沒到…就診數寫5年新高 羅一鈞估持續到10月

腹瀉群聚通報續創五年同期新高。疾管署表示，上周腹瀉就診人次13.7萬，較前一周增3.3%。然而，中秋節連假醫療院所休診，...

「AI典型台灣男子」實體本尊現身！魚販100%撞臉 網狂笑：你才是AI吧

聯合新聞網《科技玩家》曾報導一名日本網友用AI生成的「典型台灣男子」照片，舉凡喝珍奶、爬山、吃雞排的男子照都引來不少人驚呼「我朋友就是長這樣」，如今「AI典型台灣男子」實體本人真的出面了，他貼出對比圖笑稱「一臉AI臉」，還讓網友說「（本人）根本超越AI」。

八旬嬤膝蓋痛無法走路 靠羅沙機械手臂助重拾笑容

80多歲的林阿嬤長年飽受退化性關節炎困擾，尤其右膝每況愈下，頻繁莫名疼痛與反覆腫脹，上下樓梯、從椅子上起身都痛苦難耐，外...

內視鏡微創人造內流膽道 術後膽汁不再有外引流困擾

76歲林姓男子因肝腫瘤接受手術治療，術後膽道受損，造成膽汁無法排出，雖經外接引流管，但因造成生活不便，且不時引起感染問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。