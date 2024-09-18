腸病毒疫情南北有別 羅一鈞估10月下旬才會脫離流行期

腸病毒疫情持續上升，仍高於流行閾值，且中秋假期，親友相聚歡慶佳節，增加病毒傳播及群聚感染風險。疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒疫情預估9月底全國疫情下降，但要等到10月中下旬才會脫離流行期，至少還有一個月的時間流行，並且南北流行狀況有不同，南部高峰可能會持續較久。

依據疾管署監測資料顯示，9月8日至9月14日的門急診就診計14萬598人次，較前一周的14萬493人次略升0.7%，近期就診人次呈上下波動，疫情處高原期。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，克沙奇A10型次之，另，容易引起嚴重症狀之腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出輕症感染個案。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增1例腸病毒D68型輕症，為北部18歲女性，恢復良好。今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

羅一鈞預估，目前腸病毒疫情中部以北疫情已經下降，但南部和東部疫情仍上升。預估9月底全國疫情下降，但要等到10月中下旬才會脫離流行期。九月初，腸病毒的數量高達192班停課，沒有比去年嚴重，今年最嚴重的是5月時單周有將近400班停課。

疾管署提醒，預防腸病毒最有效的預防方法為正確勤洗手、保持良好的生活習慣，外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並落實環境清消。

此外，因酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議可使用濃度500ppm的消毒水，為10公升清水加上100毫升市售家庭用漂白水，進行一般環境消毒；處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染時，則使用濃度1000 ppm的消毒水，為10公升清水加上200毫升市售家庭用漂白水。

環境、器具等用消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，即可完成消毒，另請注意調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。

疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。