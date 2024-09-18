承諾樹木移補植和生態減輕 高屏第2快速公路初審通過

環境部今天召開「高雄-屏東間東西向第2條快速公路環境影響評估報告書初稿」 專案小組第2次初審，本案在環評委員要求補充施工區樹木移補植計畫，以及生態廊道規畫應更加完整下，本案經決議修正通過。

本案開發單位為交通部公路局南區公路新建工程分局，目的事業主管機關為交通部，開發路線起於高雄市高鐵路與台1線路口附近，往東通過大樹丘陵區及跨越高屏溪後進入屏東縣銜接至國道3號，本計畫行經高雄市仁武區、大樹區及屏東縣九如鄉，路線主線全長約22.6公里，並規畫設置8處交流道。

開發單位表示，本案可減少高屏地區高快速公路可及性不佳地區範圍，以及紓解鄰近主要道路部分路段尖峰時段交通壅塞情形，提升高雄與屏東地區整體路網的運輸效益，屏東火車站到高鐵高雄站可由目前45分鐘縮短為24分鐘。

本次審查針對樹木移補植有著最多的討論，開發單位指出，初步調查計畫用地範圍內胸徑10公分以上樹木數量初估約2773株，因位於道路用地範圍內，配合工程進行需予以移除；於設計階段重新調查施工範圍內的胸高直徑10公分以上原生種喬木種類及數量，將採1：1方式進行補植，補植地點為計畫用地範圍內或與地方政府協調後的適當地點。

環評委員認為，應該要針對樹木移植計畫再補充說明，否則移除這麼多樹，其實是違反生物多樣性和嚴重破壞生態的，若要全部移植，那應該要移去哪？這應該先和高雄市政府協調，而不是等環評過了才去想地點。

環委也表示，開發單位說開發範圍內未監測到保育類草鴞，但高屏溪上游是有草鴞棲息的，應加強生態監測和保育措施，而高架橋下的生態廊道的規畫也不夠仔細，道路會造成生態斷線，然後野生動物遭路殺的情況就可能出現。