午後對流雲系發展旺 南高屏大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。影響時間至晚上，大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署說，今天桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，澎湖有零星短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，晚起馬祖轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署表示，明天白天颱風外圍雲系影響，馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率，北部、東北部地區及金門、澎湖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，晚起南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。