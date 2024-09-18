快訊

真主黨呼叫器爆炸被疑台製 士檢剪報分案將傳金阿波羅董座

真主黨呼叫器爆炸案 金阿波羅許清光：不想對方工程師失業被害慘

子女教育費「幾歲」是最佳投入點？ 諾貝爾得主給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

午後對流雲系發展旺 南高屏大雨特報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。影響時間至晚上，大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署說，今天桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，澎湖有零星短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，晚起馬祖轉為有局部短暫陣雨或雷雨

氣象署表示，明天白天颱風外圍雲系影響，馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率，北部、東北部地區及金門、澎湖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，晚起南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署 雷雨 馬祖

延伸閱讀

台東上午連4震！8:58成功鎮規模3.6地震 最大震度1級

葡萄桑撲沖繩、蘇力將生成 賈新興：周日起台南以南防大雨

減少1次性塑膠袋 馬祖超商特產店購物享3%回饋金

台東、屏東大雨特報 今晚起水氣再增

相關新聞

許家蓓確診到癌逝僅4個月 「異常出血」是子宮內膜癌警訊

民進黨台北市議員許家蓓驚傳病逝，今年5月確診子宮內膜癌，展開積極的治療，以樂觀態度面對病情。原本預計康復後投入抗癌公益活...

又有新低壓！粉專：對台灣威脅大 美模式預估可達颱風等級

低壓持續活躍，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，葡萄桑颱風移動速度飛快，今天夜晚將穿越日本沖繩那霸，明天傍晚左...

9月20日收到地震海嘯「國家級警報」別驚慌 氣象署：演練訊息

周六就是921，中央氣象署說，配合113年國家防災日演練活動，將於本周五發布全國性地震及海嘯演練訊息，此次演練的模擬情境...

蘇力今將生成 吳德榮：雙颱雖不侵台 致未來1周多雨

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天北部、東半部有局部短暫雨的機率；西半部近山區午後有局部...

速限20禁喇叭 行人優先區10月上路

交通部預告「道路交通標誌標線號誌設置規則」修正草案，新增行人優先區起（終）點標誌，預計十月一日上路。汽機車行經行人優先區...

雙颱不來也別輕忽 粉專：將把大低壓推向台灣 雨彈躲不掉

今年第15號颱風蘇力預期今天會生成，目前有輕颱葡萄桑，將會有雙颱同時存在。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。