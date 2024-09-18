延緩失能、防肌少症 5動5健康練肌力

依據國家發展委員會推估，明年台灣老年人口將超過20%以上，成為「超高齡社會」。國健署推出「5動5健康」活動，教導民眾利用5個輕鬆的動作，讓長輩在日常舉手抬腳間，就能增強四肢的肌力及耐力，改善肌少症與衰弱風險，達到延緩失能效果。

國健署另舉辦「長者活躍老化競賽」，結合地方政府的衛生局及民間團體，鼓勵長輩參與社區活動，包括開辦長者健康促進課程、廣設銀髮健身俱樂部。自民國100年舉辦「長者活躍老化競賽」迄今，今年邁入第14屆，來自全台各縣市優勝隊伍晉級分區競賽，將角逐全國總決賽的門票。

今年活動主題為「阿公阿嬤活力SHOW」，由全台15縣市19支隊伍、超過700位長者經過北中南東4區分區競賽後，晉級者將於10月29日在新北市板樹體育館爭奪全國總冠軍。

國健署強調，「長者活躍老化競賽」的競賽規劃及評選標準與時俱進，除了阿公阿嬤，也引導祖孫一起組隊參加比賽，鼓勵長輩樂於走出家門，與社區夥伴一起練習，藉此增加社會參與度及身體活動力，增進健康銀髮生活。

今年競賽主題為「阿公阿嬤活力SHOW」，首度加入「5動5健康」的肌力推廣活動，5個輕鬆的動作包括往上伸懶腰、左右彎個腰、原地踏步、轉體抬個腿、雙手梳梳頭。5個動作簡單易學，不需任何器材或道具，非常適合全家一起動起來。

共有454支社區隊伍於6至9月間參加縣市初賽篩選，8至9月進行北、中、南、東四場分區競賽，從分區競賽中脫穎而出獲得金獎、銀獎的隊伍計16隊及離島縣市3隊，分別來自：台北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣及金門縣等15縣市，將在10月29日進行全國總決賽。