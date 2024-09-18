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中醫針灸搭配試管嬰兒療程 台南31歲女子成功晉身2寶媽

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南31歲杜姓女子（中）與丈夫在進行試管嬰兒療程前，先透過中醫和針灸治療調理，順利晉身新手爸媽，2年前更成功誕下第2胎，近期也與安平中西醫聯合診所中醫部醫師王淑秋分享喜悅。圖／南市醫提供
台南31歲杜姓女子（中）與丈夫在進行試管嬰兒療程前，先透過中醫和針灸治療調理，順利晉身新手爸媽，2年前更成功誕下第2胎，近期也與安平中西醫聯合診所中醫部醫師王淑秋分享喜悅。圖／南市醫提供

台南一名31歲杜姓女子曾在婚後自然受孕，卻不幸流產，其與丈夫因故分隔兩地，為完成生兒育女夢想，決定進行試管嬰兒療程，但考量療程費用昂貴，夫妻倆先前往安平中西醫聯合診所，尋求中醫調理體質，透過中醫和針灸治療後，試管過程相當順利，如今更先後成為2寶媽。

安平中西醫聯合診所中醫部醫師王淑秋表示，在不孕症治療領域，試管嬰兒技術已成為許多不孕夫妻的選擇，而近年來透過中醫調理與試管嬰兒療程搭配，具有顯著臨床效果，國際期刊研究更顯示，針灸治療能將試管嬰兒療程妊娠率提高約1.31倍。

她提到，針對試管嬰兒療程前準備階段，民眾可先進行為期3個月調理，主要以體質調理與卵巢功能強化為主，常見的不孕症體質如肝鬱、腎虛、血瘀和痰濕等，可透過中藥與針灸雙管齊下調理，為後續試管嬰兒療程療程做好準備。

此外，在試管期間則可透過中藥輔助，使用補腎養血的女貞子、枸杞子和何首烏等，提升卵子質量，並採用健脾祛濕策略，減少卵巢過度刺激引起不適感，最後可用在安胎期間強化子宮環境與安胎，減少流產風險，並促進健康妊娠。

王淑秋也說明，杜姓女子因有輕微子宮肌腺症，配合中藥和針灸治療約3個月後，進入試管療程，期間依試管療程採中醫分期用藥，成功取到19顆卵，其中12顆為品質優良，首次植入1次即成功受孕，並順利產下第一胎。2年後以相同的方式再次植入也成功受孕，產下第2胎。

王淑秋強調，中醫與試管嬰兒療程結合應用，為不孕不育病人提供另一種治療新選擇，以中醫療程提升卵子質量、改善子宮內膜過薄並提高受孕率，還可透過安胎減少流產風險，提高活產率，不過仍要依每個人的體質不同調理，民眾可向專業醫師諮詢，才能安全完成生兒育女夢想。

中醫 試管嬰兒 針灸

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