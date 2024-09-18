高屏第2快速公路環評過初審 加強樹木移補植計畫

為減輕高雄與屏東路網車流負荷，交通部公路局研擬高屏第2條快速公路。環評委員認為應加強施工區樹木移補植計畫，下游水質監測及生態廊道規畫等，建議此案補充修正後通過。

環境部今天召開「高雄-屏東間東西向第2條快速公路環境影響評估報告書初稿」專案小組第2次初審會議。

開發單位表示，此計畫屬快速公路等級，主線全長約22.6公里，設置8處交流道，以高架橋為主，橋梁段長度約20.7公里；採分段分標進行施工，工期約4.5年。

開發單位指出，此計畫減少高屏地區高快速公路可及性不佳地區範圍，紓解鄰近主要道路部分路段尖峰時段交通壅塞情形；估算由屏東火車站至高鐵左營站，可由現有交通時間約45分鐘，縮短為約24分鐘。

環委表示，報告中擬「移除」施工區域的樹木，希望能改以移補植的方式保育樹木；更有環委認為，若加上施工便道周遭的樹木，可能讓工程變成「樹木的墳場」，也造成生態棲地的衝擊，要求開發單位規劃處理原則。

環委指出，雖然簡報中說開發範圍未監測到草鴞，但河川上游可能有草鴞出沒，因此應加強生態監測和保育措施；高架橋下的生態廊道規畫也不夠具體，橋下有利用就會有道路，一有生態斷線就可能會造成路殺。

另外，環委提到施工區下游是自來水取水口，要求開發單位就橋墎施工期間水質的PH值、導電度、濁度要連續監測，與自來公司、環保局連線，並擬緊急應變計畫。

經過閉門會議討論，環委並建議運用低碳建材，如低碳水泥、再生粒料等，及評估設置綠電設施，估算減碳效益；另外，路段經過仁武斷層，應進行相關測量，並納環境監測計畫。此案建議補充修正後通過，送環評大會審查。