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成本飆升扛不住 台南善化農會冰品下月將調漲

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
持續凍漲扛不住，台南善化農會冰品下月將調漲。記者謝進盛／攝影
持續凍漲扛不住，台南善化農會冰品下月將調漲。記者謝進盛／攝影

台南善化農會冰品聞名全台，也為台鹽等多家業者代工，不過近年原物料及電價、基本工資持續攀升成本不斷上漲，農會決定下月調漲冰品價格5至10元不等，也是近10年首度調價。

善化農會冰品多年來累積口碑，數年前更斥資逾2000萬元更新現代化製冰設備，競爭力大增，除人氣米糕、杏仁核桃、蛋黃核等，還有多款使用在地農產品為原料製作口味，包括芒果、鳳梨、紅豆、芋頭、芝麻等，台鹽等多家業者及多名知名青農冰品都委由善化農會代工，每年夏天旺季單月最高生產上看12萬支冰棒，年營收逾千萬元，是農會「金雞母」。

「再不調漲，農會恐淪做白工。」善化農會總幹事楊耿榮說，這幾年奶粉、砂糖等原物料、基本工資、電價都是往上調整，製冰成本不斷墊高，農會原6月將評估反映成本，後來持續苦撐，最後決定下月起微幅調價，紅豆、鳳梨、牛奶、芋頭冰棒由15元調整至20元，原價20元的芝麻、芒果冰棒及相關鹹冰棒、三文治、霜淇淋也在調價之列。

農會人員也說，農會冰棒已10年未調漲，這些年包括奶粉、砂糖行情持續往上升；25公斤裝裝奶粉3年前約3300元左右，如今已漲至3950元，逼近4000元，25公斤裝砂糖也由600元漲至目前800元，短期看不到跌勢，成本壓力大。且往來業者明年新約將至，有時間壓力，持續檢討後敲定下月調整價格。

年近50的林姓常客說，近年萬物飛漲，善化農會冰棒走平價路線，CP值高，雖然調價會接受。

善化農會冰品調價在即，農會持續強化冰品產銷，其中在台1線省道旁善化農會冰品銷售中心，經常有單車、重機車隊前來，還有戶外教學、遊覽車都會停靠休憩消費，農會向南市府、中央爭取經費補助，投入4000萬改建，原預計今年8月動工，目前申請持續建照，動工日期往後延後，農會表示，最慢今年底前會動工，工期約2年，未來將提供更完整的購物及遊憩空間。

持續凍漲扛不住，台南善化農會冰品下月將調漲。記者謝進盛／攝影
持續凍漲扛不住，台南善化農會冰品下月將調漲。記者謝進盛／攝影
台1省道旁善化農會冰品銷售中心將投入4000萬元改造，最慢年底前動工。記者謝進盛／攝影
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持續凍漲扛不住，台南善化農會冰品下月將調漲。記者謝進盛／攝影
持續凍漲扛不住，台南善化農會冰品下月將調漲。記者謝進盛／攝影
持續凍漲扛不住，台南善化農會冰品下月將調漲。記者謝進盛／攝影
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