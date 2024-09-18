台最後一批使用BB call的族群？蘇一峰曝「是他們」：因器材受到電波干擾

黎巴嫩武裝組織真主黨成員使用的呼叫器（BB call），17日多處集體爆炸，造成至少11死、4000人受傷。胸腔內科醫師蘇一峰發文表示，過去因部分醫療器材會受電波影響，因此醫院使用BB call，所以「醫師大概是最後一個使用BB call的族群了」。

胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文，醫師大概是最後一個使用BB call的族群了，過去因為部分舊型心臟節律器會受到電波干擾，所以醫院會使用「BB call」。

蘇一峰也表示，日本漫畫的醫龍第一集也有提到上述情形，還有公視「大醫院小醫師」劇中也是使用BB call。

臺北醫院在官網指出，心臟節律器是利用電極來刺激心臟，使失去正常傳導作用，心律過慢的心臟維持正常的心律。當心臟的心率緩慢、停頓時進而影響了血液的輸出量，會導致暈厥、休克等嚴重的症狀，當無法用藥物來控制時，即可應用人工心臟節律器來治療，以改善心臟跳動過慢的問題。

官網也指出，裝置心臟節律器的目的，人體心臟位於右心房有一天然起搏器(就是不用刺激會自動產生特殊的心肌細胞)，名為竇房結節，正常情況下，竇房結每分鐘會規則的釋放60到100次脈衝波，經左右心房通過房室結節到達左右心室，分別引起心房與心室不停、有節奏地搏動。由於潛在性心臟病變(如冠心症)、老化或不明原因退化性病變，導致心搏過緩或心律停止，此時可能有頭暈、虛弱無力、呼吸急促、甚至暈厥等情況發生。