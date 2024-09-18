快訊

死刑若遭解釋違憲 藍營擬封殺主張廢死大法官被提名人

更新注意！iPad Pro陷iPadOS 18升級「死機變磚」災情 網曝蘋果直營店即刻救援

爆炸呼叫器台灣製造？業主否認，但網友瘋狂洗版「消滅真主黨」

台最後一批使用BB call的族群？蘇一峰曝「是他們」：因器材受到電波干擾

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇一峰表示，過去因部分醫療器材會受電波影響，因此醫院使用BB call。示意圖／ingimage
蘇一峰表示，過去因部分醫療器材會受電波影響，因此醫院使用BB call。示意圖／ingimage

黎巴嫩武裝組織真主黨成員使用的呼叫器（BB call），17日多處集體爆炸，造成至少11死、4000人受傷。胸腔內科醫師蘇一峰發文表示，過去因部分醫療器材會受電波影響，因此醫院使用BB call，所以「醫師大概是最後一個使用BB call的族群了」。

胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文，醫師大概是最後一個使用BB call的族群了，過去因為部分舊型心臟節律器會受到電波干擾，所以醫院會使用「BB call」。

蘇一峰也表示，日本漫畫的醫龍第一集也有提到上述情形，還有公視「大醫院小醫師」劇中也是使用BB call。

臺北醫院在官網指出，心臟節律器是利用電極來刺激心臟，使失去正常傳導作用，心律過慢的心臟維持正常的心律。當心臟的心率緩慢、停頓時進而影響了血液的輸出量，會導致暈厥、休克等嚴重的症狀，當無法用藥物來控制時，即可應用人工心臟節律器來治療，以改善心臟跳動過慢的問題。

官網也指出，裝置心臟節律器的目的，人體心臟位於右心房有一天然起搏器(就是不用刺激會自動產生特殊的心肌細胞)，名為竇房結節，正常情況下，竇房結每分鐘會規則的釋放60到100次脈衝波，經左右心房通過房室結節到達左右心室，分別引起心房與心室不停、有節奏地搏動。由於潛在性心臟病變(如冠心症)、老化或不明原因退化性病變，導致心搏過緩或心律停止，此時可能有頭暈、虛弱無力、呼吸急促、甚至暈厥等情況發生。

BB Call 爆炸 真主黨 黎巴嫩

延伸閱讀

黎巴嫩呼叫器爆炸始末一次看 疑台製品被動手腳

真主黨台製呼叫器埋炸藥 分析：以色列滲透供應鏈

為何呼叫器致命攻擊得逞？真主黨高層的錯誤決定

黎巴嫩集體爆炸的「呼叫器」是什麼？二大用途曝光 美食街也看得到BB Call

相關新聞

許家蓓確診到癌逝僅4個月 「異常出血」是子宮內膜癌警訊

民進黨台北市議員許家蓓驚傳病逝，今年5月確診子宮內膜癌，展開積極的治療，以樂觀態度面對病情。原本預計康復後投入抗癌公益活...

9月20日收到地震海嘯「國家級警報」別驚慌 氣象署：演練訊息

周六就是921，中央氣象署說，配合113年國家防災日演練活動，將於本周五發布全國性地震及海嘯演練訊息，此次演練的模擬情境...

蘇力今將生成 吳德榮：雙颱雖不侵台 致未來1周多雨

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天北部、東半部有局部短暫雨的機率；西半部近山區午後有局部...

速限20禁喇叭 行人優先區10月上路

交通部預告「道路交通標誌標線號誌設置規則」修正草案，新增行人優先區起（終）點標誌，預計十月一日上路。汽機車行經行人優先區...

雙颱不來也別輕忽 粉專：將把大低壓推向台灣 雨彈躲不掉

今年第15號颱風蘇力預期今天會生成，目前有輕颱葡萄桑，將會有雙颱同時存在。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風不...

台鐵公司化後 事故件數增4成

為落實安全改革，台鐵今年元旦公司化，更將「安全憲章」張貼在公司入口處，但事故件數卻節節攀升，根據交通部統計，今年一至七月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。