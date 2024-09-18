9月20日收到地震海嘯「國家級警報」別驚慌 氣象署：演練訊息

周六就是921，中央氣象署說，配合113年國家防災日演練活動，將於本周五發布全國性地震及海嘯演練訊息，此次演練的模擬情境包括地震和海嘯，設定於「9月20日9時21分在嘉義縣竹崎鄉發生芮氏規模7.3的地震，最大震度達7級」；海嘯情境設定於同日9時50分在西南部海域發生芮氏規模7.5的地震，進而引發海嘯。

本次演練的主題為「回顧重大災害，邁向韌性未來」。氣象署表示，在適逢921震災25周年暨莫拉克風災15周年之際，這些災害雖然曾經對台灣造成了深遠的影響，但同時也促進我們取得防災科技與實務之重大進步；透由模擬大規模地震災害，驗證中央與地方政府在地震減災、整備及應變方面的處理機制，並結合國際支援救援情境，進一步檢視災防機制的運作成效。

氣象署說，此次演練旨在協助民眾提升臨災的應變能力，並確保地震與海嘯防災機制的有效性，加強災防告警及緊急警報訊息的實際運作，鼓勵全民參與防災工作，進一步提升國家整體防災韌性。

此次演練的模擬情境包含兩大部分：一為地震情境，設定於113年9月20日9時21分在嘉義縣竹崎鄉發生芮氏規模7.3的地震，最大震度達7級，震源深度為7.9公里；另一為海嘯情境，設定於同日9時50分在台灣西南部海域發生芮氏規模7.5的地震，進而引發海嘯。演練時氣象署將透過災防告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS），將防災資訊藉由手機即時發送給民眾，以確保大眾熟悉告警訊息及後續避難演練。

氣象署表示，每年國家防災日的演練，不僅是對防災應變機制的一次全面檢驗，也是提升全民防災意識的重要契機，希望透過歷次演練，讓全體國民更加深入地了解防災準備的重要性，並進一步提升應對災害的整體能力。中央氣象署呼籲所有民眾積極參與，並對演練進行充分的準備，以確保我們的社會在面對自然災害時能夠更加堅韌和從容因應。