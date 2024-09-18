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星宇航空攜手洲際酒店推奢華行程 越南3天2夜13788元起

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
星宇航空攜手IHG洲際酒店集團共同推出「星際旅行」越南三天兩夜機加酒自由行套裝行程。圖／星宇航空提供
星宇航空攜手IHG洲際酒店集團共同推出「星際旅行」越南三天兩夜機加酒自由行套裝行程。圖／星宇航空提供

看好東南亞旅遊熱潮及高端旅遊商機，星宇航空攜手IHG洲際酒店集團共同推出「星際旅行」越南3天2夜機加酒自由行套裝行程，兩人同行每人未稅價1萬3788元起。即日起至12月31日（最晚出發日期2024年12月31日）選購星際旅行專案，可額外獲得星宇航空哩程數1000哩、5日每日5GB越南網卡，10月16日前可享早鳥限量品牌小禮。

星宇航空表示，除了穩定的轉機需求外，越南在旅遊市場的知名度逐漸提升，星宇目前於越南飛航4個城市，包含胡志明、河內、峴港及富國島，此外，台中-富國島航線也將於10月27日開航。此次合作的洲際酒店集團近年來也積極發展商務與渡假需求，是各國遊客的奢華住宿選擇。

星宇航空說，此次與洲際酒店集團共同推出3天2夜奢華越南機加酒自由行套裝行程，由北至南收藏河內、峴港以及富國島等地。河內以城市風光為主打，推出位於寧靜西湖畔的「河內西湖洲際飯店」兩人同行每人未稅價2萬7088起元 ；亦可選擇入住越南最高的豪華酒店「河內地標72洲際酒店」兩人同行每人未稅價1萬3788元起。

另外，在有「東方夏威夷」之稱的峴港推出「峴港洲際陽光半島度假酒店」，兩人同行每人未稅價3萬3188元起。唯一免簽的富國島則精選3家集團飯店，「富國島麗晶酒店」兩人同行每人3萬5388元起（未稅） 、「富國島長灘洲際度假酒店」兩人同行每人未稅價2萬4688元起、「富國島星灣皇冠假日飯店」兩人同行每人未稅價2萬0188元起 。

富國島 越南 酒店

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