許家蓓確診到癌逝僅4個月 「異常出血」是子宮內膜癌警訊

民進黨台北市議員許家蓓驚傳病逝，今年5月確診子宮內膜癌，展開積極的治療，以樂觀態度面對病情。原本預計康復後投入抗癌公益活動、推動癌症防治等事務，不料，上周病情突然急轉直下，於9月18日凌晨2點25分病逝。

現年48歲的北市議會民進黨團總召許家蓓，5月發現罹患子宮內膜癌，且發現骨轉移，演變成轉移性骨癌，雖然在接受化療後病情逐漸改善，但治療仍趕不上癌細胞蔓延速度。

長庚醫院林口總院婦癌科副教授主治醫師周宏學表示，因子宮內膜癌而轉移到骨頭，已經屬於第四期B：遠處器官轉移，需施行術後輔助化學治療。目前台灣子宮內膜癌與乳癌、子宮頸癌列為三大常見婦癌，且人數逐年增加，與飲食西化、高血壓、糖尿病、肥胖有關。

周宏學說，子宮內膜癌好發於40至60歲的女性，尤其是停經前後；近年來，門診亦有30至40歲的患者，罹患子宮內膜癌的女性似乎有年輕化的趨勢。逐漸增多的子宮內膜癌，其最常見的症狀為「異常出血」，尤其是停經後出血，如果停經一年以上發生出血，一定要趕快就醫。

更年期間的女性，容易將異常出血誤以為亂經，錯過早期發現、早期治療的黃金時間。而即使還未停經的年輕女性，如果長期亂經，或是曾有「子宮內膜增生」，也要小心可能子宮有病變造成異常出血。

周宏學提到，「子宮內膜刮搔手術」為主要診斷方式，不過這種方式需要全身麻醉，民眾另可選擇診斷性子宮鏡，適用於異常出血，診斷子宮內膜息肉、子宮沾黏、子宮中膈、子宮肌瘤等疾病，亦能找出子宮內膜的問題。另外，也可利用超音波來掃描子宮內膜的厚度。

周宏學提醒，不論是年輕女性或停經後的婦女，有「異常出血」症狀，包括出血量變多或變少，一定要提高警覺。目前子宮內膜癌仍不像子宮頸癌有一套有效的篩檢方式，高危險群的女性，例如：停經後僅接受單一的雌激素治療、家族史有子宮內膜癌及其他婦癌、停經較晚等，都應接受定期婦科檢查。