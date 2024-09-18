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年度第4波天文大潮水溢港提 漁民：明、後天潮差應最大

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
受天文大潮影響，台南市安平漁港低漥處溢堤。記者鄭惠仁／攝影
受天文大潮影響，台南市安平漁港低漥處溢堤。記者鄭惠仁／攝影

農曆每月初一、十五日前後2、3天是潮汐落差最大時候，今年天文大潮有4波，9月17日起至21日是第3波，昨天台南低窪區尚無明顯淹水狀況，今天安平漁港低窪處，海水已溢出，運河的水位有部分路段高於排水口，水利局以抽水方式應急。漁民認為，潮汐落差最大應是明、後天。

中央氣象局今年公布的4波天文大潮是7月20至24日、8月19日至23日、9月17至21日、10月16至20日，昨起5天是這個月潮汐落差最大的日子，昨天是中秋節，可見台南運河水位已明顯升高，特別是在中秋月，燈光映照下顯得更美麗，但低窪區無明顯淹水情形。

今天滿潮時間是上午8月23日，安平漁港靠近金城里活動中心、區漁會處，有的超過碼頭棧道、有的溢堤，水深高的到小腿處，淺的緊急腳踝，不過，漁民見怪不怪，因為除了天文大潮會出現這樣狀況，有時候其他月份滿潮時，若外海風浪大加上下雨，也會出現同樣狀況。

涂姓漁民說，依照經驗，潮汐最大落差應是明、後天農曆8月17、18日，明天滿潮時間9時21分，後天滿潮時間在10時23分。

另運河段安平路低窪處，水利局為防社區的水排不出去，設置多台抽水馬達抽水，僅在湖美一街處有少須水溢到路面，其他未見淹水情況。

受天文大潮影響，台南市安平漁港低漥處溢堤。記者鄭惠仁／攝影
受天文大潮影響，台南市安平漁港低漥處溢堤。記者鄭惠仁／攝影
受天文大潮影響，台南運河水位上升，昨晚中秋夜燈光映照下顯得特別美麗。記者鄭惠仁／攝影
受天文大潮影響，台南運河水位上升，昨晚中秋夜燈光映照下顯得特別美麗。記者鄭惠仁／攝影
受天文大潮影響，台南運河水位明顯上升。記者鄭惠仁／攝影
受天文大潮影響，台南運河水位明顯上升。記者鄭惠仁／攝影

中秋節 淹水 漁民

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