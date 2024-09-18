周六起變天恐短延時強降雨 馬祖慎防葡萄桑颱風逼近

今天明天受到低壓帶北側和葡萄桑颱風帶來東北風影響，中央氣象署預報員徐仲毅表示，主要影響北部和東半部地區，中南部仍為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態為主。颱風對台灣天氣影響不大，主要是低壓帶影響，特別是周六之後天氣不穩定，雨勢會比較明顯。

徐仲毅表示，明晚之後，葡萄桑颱風逐漸進入中國，天氣型態變為受到低壓帶影響，環境風場偏南風到西南風。特別是周六之後，低壓帶主要水氣影響台灣天氣，天氣變得不穩定，容易有短延時強降雨，且有局部大雨發生機率，所以要特別注意周末的天氣變化。

台灣附近主要還是低壓帶系統，徐仲毅表示，裡面有兩個熱帶系統要特別注意。其中一個系統為距離台灣東方1100公里的葡萄桑颱風，目前在低壓帶環流的北側，受到低壓帶和它帶來東北風影響，所以北部、東半部雲量多。第二個系統在台灣西南邊1100公里的熱帶性低氣壓，走向朝越南移動，預計明天晚上進入越南，有發展為颱風蘇力的機率，對台灣沒有直接影響，主要影響是長浪。

針對葡萄桑颱風，徐仲毅表示，走向是沿著西北轉西北西方向，進入琉球群島之後，再往浙江這一代的海域移動。目前強度是輕度颱風，經過的海域不利它發展，甚至有稍減弱趨勢，暴風半徑可能稍減弱一些。今晚到明天相對距離台灣較近的時候，對北部和東北部地區有短暫陣雨現象出現，對中南部影響沒有太大。路徑距離馬祖海域相當接近，不排除對馬祖近海發布預警。

降雨趨勢部分，徐仲毅表示，今天受到低壓帶和葡萄桑颱風帶來東北風的影響，主要的影響是北部和東北部地區，花東地區也有些局部降雨；至於新竹以南地區多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣型態為主。明晚到周五是過渡期，環境風場偏南風，所以南部和東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣型態為主。

徐仲毅表示，周六之後整個低壓帶通過台灣，各地天氣轉為不穩定，有短暫陣雨或雷雨，有可能出現短延時強降雨，甚至有大雨發生機率。低壓帶之內可能會有熱帶系統發展，也為預報增加不確定性，水氣會通過，可能有比較多的降雨。

今天至周六適逢年度大潮，徐仲毅表示，下雨時沿海容易有積淹水狀況，要注意大潮情況。