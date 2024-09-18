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老台商尿溼內褲以為老化拖成癌 接受治療抗癌成功決定退休養命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師梁家郡說明，左圖圓圈處為攝護腺癌腫瘤，右圖治療後完全消失。圖／澄清醫院提供
醫師梁家郡說明，左圖圓圈處為攝護腺癌腫瘤，右圖治療後完全消失。圖／澄清醫院提供

一名73歲台商長年有解尿不順和頻尿的老毛病，以為老化，能忍就忍，直到8年前半夜解尿後，內褲濕了一片，查出癌症指數偏高，因放不下工作，婉拒切片檢查，直到去年血尿，確診罹攝護腺癌，癌腫瘤已穿透攝護腺且侵犯到膀胱，經接受接受抗賀爾蒙治療和42次光子刀治療，今年七月攝護腺癌完全消失，連癌症指數都幾乎驗不到，這位老台商慶幸命大，決定退休養命。

澄清醫院中港院區放射腫瘤科醫師梁家郡說明，攝護腺癌初期症狀與攝護腺肥大類似，包括夜尿、頻尿、解尿不乾淨、用力解尿等，攝護腺癌已成為男性國人常見的癌症，好發於60歲以上。在台灣臨床上發現有約30%的攝護腺癌患者確診時已經是第四期，癌細胞通常已轉移，因而延誤治療的黃金時機。

梁家郡說，攝護腺癌的治療方法有開刀切除和放射線治療。開刀切除癌腫瘤通常都會將攝護腺一併切除，有可能還得包尿布幾周防止暫時性尿失禁，而放射線治療治療的副作用，僅會出現患者的疲倦感，因為精準治療不會傷及鄰近器官，每天一次的光子刀治療，老台商都坐公車往返醫院和住家。

梁家郡指出，他的門診逾75人接受光子刀治療攝護腺癌，近90%攝護腺癌完全消失，五年的存活率幾乎達100％，有可能因攝護腺癌對放射線的敏感度高，其治療的效果也相對高，至於少數攝護腺癌沒有完全消失，其原因是從治療後的核磁共振追蹤檢查發現若有似無的情況，可能是殘留的痕跡，至少沒讓癌腫瘤變大。

醫師梁家郡說明，左圖圓圈處為攝護腺癌腫瘤，右圖治療後完全消失。圖／澄清醫院提供
醫師梁家郡說明，左圖圓圈處為攝護腺癌腫瘤，右圖治療後完全消失。圖／澄清醫院提供

攝護腺癌 癌症 腫瘤

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