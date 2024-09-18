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高雄市新增1例登革熱境外移入確診個案 今年截至9月中累計23例
高雄市昨天新增1例登革熱境外移入確診個案，為30多歲男性，經疫調8月31日至9月16日有菲律賓旅遊史，14日開始發燒，隔天陸續出現頭痛、骨頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、噁心、紅疹等症狀，在前天入境時，主動告知機場檢疫人員有登革熱疑似症狀，經高雄國際航空站發燒篩檢站採檢NS1快篩陽性，隨即由衛生局安排住院觀察，未進入到社區，實驗室PCR檢驗結果陽性。登革熱境外移入累計已23例。
不過衛生局表示，相較於此第23例主動告知機場檢疫人員，配合直接住院診療，社區免噴藥，先前登革熱境外移入確診個案第21例入境時疏忽登革熱的警示症狀，未主動告知機場檢疫人員， 錯失執行登革熱快篩的機會，直接返回社區，因此需執行社區登革熱緊急防治噴藥。
衛生局進一步說明，第21例登革熱確診案為旅行社導遊，經常往返東南亞登革熱高流行風險地區，經查9月８日由東南亞返台後 ，9月10日在台期間即現登革熱疑似症狀，隔天再次前往東南亞，期間自行購買退燒藥服用，９月15日返國時未主動告知機場檢疫人員，直接返家休息。
衛生局強調，自登革熱流行地區返國的旅客應提高自我防疫意識，入境時如出現疑似症狀，務必主動告知機場檢疫人員，及早使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位採取防治工作，降低疫情發生風險。
衛生局再次呼籲，民眾返國後14天內若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市553家登革熱整合式醫療合約院所就醫，或主動通報衛生所且完成採檢和配合衛生所疫調，可獲500元禮券，經確診另頒發2500元獎勵。
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