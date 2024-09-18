外籍旅客限時優惠 「高鐵單程乘車券」2人同行1人免費

為鼓勵國際旅客深度體驗台灣，進一步前往中南部旅遊，台灣高鐵公司與觀光署合作，即日起推出「外籍旅客搭高鐵遊台灣2人同行1人免費」優惠活動，凡持短期觀光簽證的外籍旅客，至指定通路購買高鐵單程乘車券，且目的地為台中以南的高鐵站，者，即可享有一次同區間第二人車票免費優惠，數量有限，售完為止。

高鐵表示，持短期觀光簽證的外籍旅客，即日起至KKday、klook等指定通路購買高鐵單程乘車券，且目的地為台中以南的高鐵站，包含台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營者，即享1次同區間第2人車票免費的優惠。「高鐵單程乘車券」銷售對象也是限持用非台灣護照且短期入境文件的旅客，提供標準車廂對號座全票85折優惠。

外籍旅客透過與高鐵公司合作的海內外經銷商，即可預先購買並於購買後90天內使用。使用時先至高鐵周遊券網站訂位，再持訂位代號、護照及入境證件，至高鐵任一車站櫃檯領取車票，即可進站搭乘。除了「高鐵單程乘車券」外，外籍旅客來台也可依照遊程需求，選擇「高鐵周遊券」及「雙鐵周遊券」，可在指定天數內不限次數、不限區間搭乘高鐵。

而國內外旅客均可透過高鐵公司合作旅行社，選擇「高鐵假期」套裝商品，以高CP值一次訂購車票、住宿或租車。

習慣自行安排行程的旅客，可利用高鐵「飯店聯票」，透過飯店官網訂房加購高鐵車票，即享7折起優惠；此外，高鐵「國旅聯票」則提供交通、遊程、門票等逾千項商品，同享加購高鐵車票7折起優惠。

高鐵表示，盼透過快速、便捷的旅運服務及多元豐富的旅遊產品，讓外籍旅客深入台灣城市與相間，並邀請國際友人GO 2 TAIWAN一起「搭高鐵．遊台灣」。