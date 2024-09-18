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台東上午連4震！8:58成功鎮規模3.6地震 最大震度1級
台東縣今天上午16分鐘內連續發生4起有感地震。中央氣象署發布第470號顯著有感地震報告，今天上午8時42分，在台東縣政府北北東方56.7公里，位於台東縣成功鎮，發生芮氏規模4.3地震，地震深度20.4公里。各地震度級：台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級。
接著上午8時55分，在台東縣政府北北東方56.6公里，位於台東縣成功鎮，發生芮氏規模4.1地震，地震深度20.8公里。各地震度級：台東縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度2級、南投縣地區最大震度1級。
第3起小規模有感地震為上午8時57分，在台東縣政府北北東方55.2公里，位於台東縣近海，發生芮氏規模3.5地震，地震深度20.2公里。各地震度級：台東縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級。
第4起地震為上午8時58分，在台東縣政府北北東方55.1公里，位於台東縣成功鎮，發生芮氏規模3.6地震，地震深度16.6公里。各地震度級：台東縣地區最大震度1級、花蓮縣地區最大震度1級。
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