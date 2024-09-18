雨炸北東！明起低壓帶挾水氣影響 午後陣雨從南往北擴散

今年第14號颱風葡萄桑持續以很快的速度朝西北前進，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，最新的路徑預測沒有太大的變化，會在與台灣北部保持約500公里的距離下，在今明兩天通過東海後登陸浙江一帶。由於大氣環境不佳，目前結構還是相當不對稱，接近台灣的西南側環流比較弱，迎風面北部、東半部有短暫陣雨的機會，沿海小心長浪。

李至晟表示，中南部地區受到的影響比較小，今天午後仍然有雷雨機會，山區和內陸平地雨勢較大，出門還是要留意防曬以及準備雨具。

至於南海的熱帶性低氣壓，李至晟表示，目前預測會朝西前進，往越南移動，對台灣天氣沒有直接的影響。但台灣位於兩個系統所構成的低壓帶內，明天起會開始受到低壓帶所帶來的南方水氣影響，首先是午後陣雨會從中南部往北擴張到整個西半部；接著在周末台灣附近的西南到偏南風風速更強，南部跟東半部到恆春半島會出現比較持續的降雨，甚至有機會持續到下周的前中期。詳細的降雨還要看低壓具體位置而定。

他說，要到下周中後期，低壓帶北上後，太平洋高壓增強，才可望迎來比較穩定的天氣。

不過，李至晟表示，這樣不穩定的天氣，也可望讓空氣品質稍微改善。今天中南部地區位於東北風的下風處，預期細懸浮微粒跟午後的光化臭氧偏多，加上背風渦旋會讓地表空氣在內陸盤旋，目前空氣品質來到普通，下半天有機會來到接近橙燈警示等級。後續隨著偏南風愈來愈強，西半部的空氣品質又會由南而北好轉。