葡萄桑撲沖繩、蘇力將生成 賈新興：周日起台南以南防大雨

未來1周天氣不理想，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周五至下周三受大低壓帶的偏強西南風影響，天氣不穩定，其中，周日至下周二，台南以南有局部較大雨勢發生的機率。

近期天氣部分，賈新興表示，明天，台南以南沿海、北海岸、基隆至宜花有零星短暫陣雨，午後高雄以北、恆春半島及花東有局部短暫陣雨。周五至下周三受大低壓帶的偏強西南風影響，天氣不穩定，其中，周日至下周二，台南以南有局部較大雨勢發生的機率。周五至周六，高雄以南及台東有局部陣雨，午後桃園以南及花東有局部短暫陣雨。周日，台南以南及花東有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周一至下周二，苗栗以南及花東有局部陣雨，下周一午後各地有局部陣雨或雷雨，下周二午後新竹以南及花東有局部陣雨或雷雨。下周三，新竹以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周四至下周五，午後北部及各地山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

至於颱風動態，賈新興表示，預估葡萄桑颱風今天至明天影響琉球群島的機率高。而熱帶性低氣壓TD17今天有發展為蘇力颱風的機會。