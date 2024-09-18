蘇力今將生成 吳德榮：雙颱雖不侵台 致未來1周多雨

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天北部、東半部有局部短暫雨的機率；西半部近山區午後有局部陣雨或雷雨。白天仍偏熱，北部24至35度、中部23至36度、南部24至36度、東部21至35度。

中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱葡萄桑向西北西朝琉球前進，經東海撲向浙江。吳德榮表示，另1熱帶低壓在南海，今將發展為第15號颱風蘇力，預測偏西轉西北朝越南北部前進。雖然預測資料顯示，這兩個熱帶系統皆無直接侵台的機率，卻使得台灣進入愈來愈多雨的環境，應密切注意。