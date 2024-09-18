西班牙錄像藝術節 台灣「辣草莓」邀觀眾即時對話

西班牙動態影像盛事「放映機錄像藝術節」14、15日在馬德里展出台灣「辣草莓合作社」的科技藝術作品「地帶」，透過手機即時互動媒體與西國觀眾對話，拓展文化交流可能性。

實驗性濃厚的「放映機錄像藝術節」（PROYECTOR）11至22日在馬德里多達33個場館舉行，展出約100件橫跨「擴延電影、表演藝術、錄像藝術、場域特定藝術、互動裝置」等多種媒材的當代動態影像作品。

駐西班牙代表處文化組今年持續與主辦單位合作，安排「辣草莓合作社」14、15日連續兩天在馬德里Réplika劇院參展，演出由導演薛祖杰、舞者凃立葦合作的科技表演藝術作品「地帶」。

「地帶」結合獨舞表演和錄像藝術，並運用聊天機器人應用程式，透過手機即時互動媒體WhatsApp與現場觀眾對話。除了邀請觀眾回覆機器人的問題，也同時採集觀眾的數據以即時發布資訊，讓觀眾參與演出並成為作品的一部分，與創作者一同探索數位化身與社會集體意識之間的關係。

薛祖杰向中央社表示，「地帶」探討人跟社會之間的距離、以及個體和群體之間的關係，創作靈感來自COVID-19疫情時期，他的表演工作全部停擺，線上會議成為生活日常，人與人的距離也因而改變。

對薛祖杰來說，最有趣的變化是他自我察覺到，他在線上會議能感受到親密感，不一定要仰賴實體見面。因此他藉由「地帶」，在劇場的空間裡模擬人和社會的空間，表現團體和族群之間無形的「地形關係」，譬如權力關係、外向者和內向者的關係等。

記者問到「辣草莓合作社」的命名由來，薛祖杰說，他希望以很「辣」的作品刺激觀眾感官，關注與「草莓世代」有關的議題，並持續和「草莓世代」的藝術家「合作」共創，以保持創作能量。

「地帶」15日的演出吸引許多觀眾參與，薛祖杰告訴中央社，這是他第一次來西班牙演出，他發現西班牙的私人劇院很多，藝術已融入生活，而且觀眾特別「聽話」，非常熱衷於互動，即使較為年長的觀眾也不排斥透過新媒介參與作品。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄提到，今年台灣藝術家在「放映機錄像藝術節」的參與度和能見度極高，除了辣草莓合作社外，藝術家蔡昱廷受邀展出作品「母女 」，對台灣當代社會的家庭關係與價值提出疑問。

另外，藝術家陳省聿和林怡平的單頻道錄像作品「居家符號學」探討工業及居家環境的交錯關係，更榮獲今年競賽組第一名。