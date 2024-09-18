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翡翠水發電 年放流5億噸遭糾正

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安先前前往翡翠水庫視察。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安先前前往翡翠水庫視察。記者黃義書／攝影

監委調查發現，翡翠水庫管理局號稱原水利用率逾9成，但實際供應民生用水僅30.08%，扣除防洪運轉所需洩洪等因素，仍有55.72%、每年約5億噸，相當於1.5座翡翠水庫有效蓄水量在放水發電後流向大海，近日糾正水利署及台北翡管局。

監委蕭自佑、賴鼎銘、葉宜津表示，從翡翠水庫歷年營運概況表可知，歷年平均放水量中，民生用水僅占約30.08%，其餘多數發電後即流入大海；水庫放水發電不供民生用水即流向大海的占比為55.72%，平均每年流向大海水量約5億噸，以去年3.33億噸有效庫容計算，相當於流失1.5個翡翠水庫蓄水量。

翡管局表示，考量安全及防災須調節性放水，放水時會盡可能水力發電，未來會更充分利用。

翡翠水庫位於北勢溪上，平時蓄積北勢溪水源；台北自來水處的原水取用策略是優先取用南勢溪水源，當南勢溪原水量不符所需時，才請翡管局發電放水，並取用其尾水，以供民生所需，造成翡翠水庫蓄留北勢溪水源，過半數以上只能放水發電後流向大海，未再予有效運用。

監委表示，水利署負責整合各區水源，翡翠水庫也支援板新水廠所需用水，減輕石門水庫壓力，但翡翠水庫未能有效運用發電的放水量，形成浪費，因此予以糾正。

翡管局表示，翡翠集水區年均降雨量3800毫米，是全台年均降雨的1.5倍以上，水庫水源豐沛；並且翡翠水庫兼具民生供水、水力發電及蓄洪防災三大功能。未來仍將持續配合水利署的水資源規畫調度，目前下游需求端（大台北供水區域）每日需水量有限，約需250至270萬噸，逢枯水期鄰近的石門、新山兩水庫水情吃緊時，翡翠水庫也會盡可能以最大量協助供水，每日再增約80萬噸。

翡管局表示，待中央推動「三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫」及「汐止基隆聯通管」完成後，翡翠水庫將可再增加供水地區及供水量，提升供水利用率。

水利署 石門水庫 翡翠水庫

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