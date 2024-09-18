聽新聞
0:00 / 0:00
回響／社福對象不列冊 立委促改善
本報報導獨老列冊比率偏低現象引發討論，衛福部社家署解釋，獨居長者若是社福對象，已接受常規福利服務，就不會列冊關懷。但立委建議，應修改列冊條件，有獨居事實一律列入，不必設限太多。
近五年來，國內列冊關懷獨居長者人數成長百分之廿七，一一三年已達五萬三三四九人，而六十五歲族群四四○萬人，外界批評列冊比率偏低。社家署副署長周道君表示，身障、長照、低收、中低收等已被列入福利對象，地方政府未必將其列入關懷對象
「獨居者不見得就是福利對象」，周道君說，獨居長者人數逐年成長，近二年已請各縣市政府，以戶籍資料為基礎，盤點轄內獨居長者人數，並整合全台四九二○處社區照顧關懷據點資源，以及村里幹事、社區巡守隊等社區力量，定時與獨居長者聯繫，避免憾事發生。
新北市今年七月底列冊獨老七五二八人，占全市老年人口七十五萬人百分之一左右，民代質疑與實況不符，憂心有不少處在邊緣的黑數。立委葉元之表示，只要是獨居，都應列入關懷名冊，再者，目前照顧獨老資源分散各部會，缺乏系統性整合，有必要重整改善。
對此，新北市長侯友宜昨受訪回應說，「將滾動調整政策，不會遺忘任何一個人。」新北社會局長李美珍表示，新北設定獨老條件為「六十五歲以上獨居老人、行政區內無直系親屬，或同住家屬缺乏生活自理能力」，近期將討論是否調整獨老列冊條件，分流、分級是較可行作法，如果一律列冊，恐引發民怨。
李美珍表示，獨居成社會新常態，鄰里系統、志工、社區管委會均可做好守門人角色，新北市另積極倡議「學老」，希望退休族群學習如何健康老化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言