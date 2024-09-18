嬤夜半倒地 高血壓藥害的

九十歲獨居阿嬤曾多次在夜間起床如廁時，因血壓低而頭暈、跌倒，因未裝置緊急求救裝置，總是隔天照服員到宅服務時，才發現其躺在地上，緊急送至急診，檢查是否骨折或腦出血。

雲林「好所宅」診所院長黃子華為「在宅醫師」，他表示，這一兩年，阿嬤反覆跌倒、送醫，經過診斷後，才得知阿嬤長期服用血壓藥，但身體變瘦、衰弱後，血壓已經偏低，無須用藥，但又繼續用藥，以致造成低血壓。經檢查藥物、量血壓後，發現阿嬤至少多吃了三款血壓藥。

黃子華強調，衰弱失能的老人家不見得需要很多檢查及藥物，而是「照護處方」，例如，照服員每天幫忙量血壓，而藥師透過藥袋提示，以及藥包顏色與圖案，降低老人家吃錯藥的比率。醫師簡化服藥頻率跟藥物種類，護理師協助抽血，找到老年人電解質不平衡的原因。

除了跌倒，年長者也是憂鬱症風險族群，國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員吳其炘表示，長期獨居、不與任何人往來，將產生社會疏離，以及不被了解的寂寞感，而引起高齡憂鬱。不過，許多老年人不會對外界提及自己的不開心、心情鬱悶，只是抱怨身體不舒服或是沒有胃口。

吳其炘提醒，家中長輩如果常抱怨吃不下、睡不著，個性變得悲觀，親友就應多花一些時間陪伴、聊天，並安排參與長青食堂共餐、銀髮運動，以及參加日照機構，如果症狀持續，就需尋求醫療協助。