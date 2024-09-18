獨老救援鈴安裝率 11縣市不到2成

台灣即將邁入超高齡化社會，長輩獨居、老老共照已成社會普遍現象，為減少意外悲劇，衛福部和各縣市社會局執行「獨居長者緊急救援裝置安裝計畫」，但成效不彰，截至一一二年底止，其中十一個縣市安裝率尚未及二成，其中南投縣安裝率僅百分之五點八，位居最後一名，而金門縣百分之九十二點九拔得頭籌。

行政院主計總處一○九年人口及住宅普查初步統計結果，國內六十五歲以上人口獨居比率為百分之十五點六，推估一一二年底六十五歲以上獨居人數約六十七萬多人。因獨居長輩家裡猝死案例頻傳，衛福部於一一一年起針對獨居長者推廣緊急救援裝置，將按鈴裝設於屋內，如發生緊急事故，按鈴後，直接聯繫社政單位。

然審計部「一一二年度中央政府總決算審核報告」點出，截至一一二年底，全國尚有半數市縣獨居長者緊急救援裝置安裝率不到二成，其中以南投縣百分之五點八最低，其次為苗栗百分之九點二、雲林百分之十點七、屏東百分之十一點四、澎湖百分之十一點六、宜蘭縣百分之十一點八、嘉義市百分之十二點五、新竹縣百分之十三、台東百分之十七、高雄市十七點六、嘉義縣百分之十八點一。

分析六都狀況，新北市獨居長者緊急救援裝置安裝率百分之四十點四，比率最高，其次為台北市百分之三十七、桃園百分之三十五點五、台中百分之二十三點三、台南百分之二十三點一、高雄百分之十七點六。

衛福部社家署副署長周道君表示，該項計畫「獨居老人」定義較廣，除了一個人住的長者，另含老老照護的兩名長者，各地方政府先整理長輩名單，再派員表達關懷之意，建議安裝緊急救援裝置，但反應不如預期，許多長輩自認身體狀況還不錯，裝設意願低落。

台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立指出，絕大多數獨居長者自認在家安全，不會發生問題，有些認為，裝置之後可能成為警察巡邏定點，恐引起里民側目。有些長輩則擔心裝上救援設備後，可能造成別人困擾。

例如，台北市一名住在社區大樓的八十多歲長輩因身體不適，按下緊急救援裝置，串連到大樓管理委員會，隨後四、五個單位派員關心，讓該名長輩承受極大壓力，再也不敢嘗試求救。

另外，嘉義縣一名七十多歲老年人夜裡腹痛，按了緊急通報系統，接通後，卻被對方唸了幾句，指稱「腹痛並不符合緊急需求」。

長者獨居人數愈來愈多，除了緊急救援裝置，林金立建議，老年人可多使用LINE等通訊軟體，每天在群組問候，了解對方狀態。還可以透過智慧穿戴裝置，讓長者血壓、心跳等數值上傳雲端，方便子女、親友掌握其健康狀況。