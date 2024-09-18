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管控台鐵事故率 學者：棒子、蘿蔔都要有

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

今年一至七月，台鐵已發生五八五件事故，比去年同期增加四成。鐵道學會指出，負責監理的鐵道局，應統計事故發生率，公布數據，並說清楚；學者則認為，事故件數恐有黑數，台鐵應建立良好公司文化，棒子及蘿蔔都要有，讓員工如實上報，不僅可保障員工安全，也能釐清事故發生原因。

鐵道學會表示，外界都在關注台鐵公司化後，有無幫助安全改革，但就目前觀察，並無顯著變動，主要是安全議題需三至五年的觀察期，另外，公司化是否構成安全危害也須觀察。

鐵道學會指出，車輛故障部分，台鐵需釐清事故黑數，過去部分事故並無如實上報，如今公司化後，內部員工願意呈報，這是好事。需靠中長期的觀察分析及統計，再來評估公司化後的精進安全改革策略，預估明年七、八月可做初步的觀察。

成大交通管理科學系教授鄭永祥表示，台鐵近年雖購買新車及更新設備，但仍要釐清新車上路的百分比，否則隨著舊車愈來愈老舊，車輛故障的頻率只會愈來愈高，但不論改制前後，機件故障比例也應維持在一定比例，台鐵需釐清車輛故障原因，才能提出有效的精進策略。

對於事故通報黑數，鄭永祥說，台鐵需建立良好的公司文化及機制，棒子及蘿蔔都要有，讓第一線員工能如實通報，台鐵提出五年安全提升計畫，但目前看來仍難以達成，需不斷滾動檢討修正。

台鐵公司化 鐵道

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