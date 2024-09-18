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速限20禁喇叭 行人優先區10月上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
行人優先區起（終）點標誌。圖／交通部提供
行人優先區起（終）點標誌。圖／交通部提供

交通部預告「道路交通標誌標線號誌設置規則」修正草案，新增行人優先區起（終）點標誌，預計十月一日上路。汽機車行經行人優先區時，時速不得超過廿公里、禁止按鳴喇叭，一般超速最重開罰二千四百元，超速四十公里以上，最高開罰三萬六千元。

根據交通部規畫，行人優先區起（終）點標誌，圖案為藍底白字及白色標誌，畫有人車、建物等標誌。交通部表示，該標誌應配合設置最高速限標誌或速度限制標誌，提醒車輛駕駛人應依速限行駛。

此外，「道路交通標誌標線號誌設置規則」也一併修改網狀線規定。現行規定車輛行駛至網狀線時，禁止臨停，但考量網狀線範圍內應保持淨空，增列禁止車輛暫停網狀線範圍，車輛行至有網狀線之處，遇有前行或轉彎車道交通擁擠，應於網狀線範圍外暫停，不得行駛入網狀線範圍內。

台灣機車路權促進會理事羅宜指出，行人優先區主要設置地點包含醫院、學區、公家機關等，將原先畫設的交通寧靜區加嚴，當初已與交通部及地方建議，不能一昧要求駕駛減速，這樣只會讓駕駛無所適從，且若從其他時速五十公里的路段，進入到行人優先區需突然降至廿公里，反而不見得比較安全。

羅宜舉例，國外作法是會加寬行人優先區的區域，如果台灣作法只是掛個牌子，沒有改善周邊環境，如人行道建設等，成效恐有限，後續也會再向交通部、內政部建議、溝通。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧說，行人交通安全設施條例為今年立法院第一會期第一個通過的法案，其條例內容指出將廣設行人友善區，也要求汽機車時速降速、行人優先於汽機車等，樂觀其成見到十月相關法案上路實施。

交通部 標誌 行人

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要認得這圖案！行人優先區10月上路 限速20公里且禁按喇叭

行人優先區設起終點標誌 藍底白字圖案10月上路

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