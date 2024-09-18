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台鐵公司化後 事故件數增4成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台鐵229班次新自強號於六月廿一日下午近5時行經花蓮和仁段時，疑撞上落石，列車停在清水隧道內，乘客下車步行。記者王燕華／翻攝
台鐵229班次新自強號於六月廿一日下午近5時行經花蓮和仁段時，疑撞上落石，列車停在清水隧道內，乘客下車步行。記者王燕華／翻攝

為落實安全改革，台鐵今年元旦公司化，更將「安全憲章」張貼在公司入口處，但事故件數卻節節攀升，根據交通部統計，今年一至七月已發生五八五件事故，比去年同期增加四成。工會批評，若沒有更新設備、解決人力斷層、確實評估天災後的檢討，事故件數將只增不減。

台鐵表示，經查今年一至七月，重大行車事故兩件，另有兩件為天然災變引發的行車事故；一般行車事故有廿七件、行車異常事件五五四件。

對於行車異常事件變多，台鐵說，主要原因是地震、颱風等天然災變有一五三件，較去年同期的五十件，大幅增加一○三件；另車輛故障一六七件，較去年同期一六一件，增加百分之三點七三。

台鐵說，為進一步降低鐵路行車事故事件，除持續辦理安全改革精進作為，也提出以五年為一期的「五年安全提升計畫」，透過分析研究近年事故事件的類型及發生率，達成零重大行車事故。

但台鐵產工秘書長朱智宇指出，台鐵公司化後出現一千多個人力缺口，人力調度緊繃，車輛維修也無法即時；○四○三地震後也沒做好相關檢討，凱米颱風來襲，花東鐵路柔腸寸斷，但台鐵公司仍急著搶修，通車後採慢速通行，到現在都能看到北迴線出現誤點一百分鐘的情況。

朱智宇批評，過去台鐵發生太魯閣號出軌及普悠瑪脫軌等兩大重大事故，都顯示列車設備需要更新、人力培養出現斷層，然而目前不管是評估北迴線改線，還是邊坡檢測，都只是應急而已，若台鐵不願編列預算更新列車設備、留才，只是一昧找理由替高層加薪、申請大功，根本無法降低事故件數。

人力 台鐵公司化

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